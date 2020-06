Primož Karpe ostaja prvi nadzornik NLB

Ljubljana - Člani nadzornega sveta NLB so na prvi seji po skupščini banke, ki je potekala sredi junija, izbrali predsednika tega organa. To je že drugič zapored postal Primož Karpe, njegov namestnik pa ostaja Andreas Klingen, so sporočili iz NLB prek spletne strani ljubljanske borze.



Nadzorni svet NLB sicer po novem šteje 11 članov, od tega osem predstavnikov delničarjev in tri predstavnice delavcev, in sicer Petro Kakovič Bizjak, Sergejo Kočar in Bojano Šteblaj. Spremenjeni statut, sprejet na skupščini banke, sicer omogoča 12 članov. Na junijski skupščini so delničarji znova podelili mandat Primožu Karpetu in Davidu Ericu Simonu, nadzornemu svetu pa se je na novo pridružila dr. Verica Trstenjak.



Glede na spremenjeno članstvo je nadzorni svet poleg imenovanja predsednika in njegovega namestnika na novo popolnil tudi pet komisij, ki delujejo v njegovem okviru; to so komisije za revizijo, tveganja, operativno poslovanje in IT, imenovanja in prejemke.