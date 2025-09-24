Pripojitev družbe E 3 k družbi Petrol

Družba Petrol je začela z izvajanjem aktivnosti za pripojitev odvisne družbe E 3. V prihodnjih mesecih bodo v skladu z zakonodajnimi zahtevami izvedeni vsi potrebni koraki, s katerimi bo Petrol prevzel vse pravice in obveznosti družbe E 3 oskrba z električno energijo in daljinskim ogrevanjem bo ves čas potekala nemoteno, so sporočili iz Petrola.

Uresničevanje sinergij na področju upravljanja proizvodov električne energije in toplote, poenotenje poslovnih in kadrovskih procesov, izboljšanje uporabniške izkušnje ter enoten nastop pod prepoznavno in zaupanja vredno blagovno znamko Petrol so glavni cilji pripojitve. Ta bo potekala postopno in načrtovano, na podlagi projektnega načrta, ki določa aktivnosti na komercialnem, pravnem, procesno-tehničnem in kadrovskem področju.

V družbi Petrol si prizadevajo, da bo pripojitev potekala nemoteno, tako za odjemalce, kot tudi zaposlene, so še povedali. »Pripojitev družbe E 3, d.o.o. k skupini Petrol je pomemben strateški korak. Z njim našim kupcem zagotavljamo stabilno in zanesljivo oskrbo ter jim hkrati odpiramo vrata do širšega nabora produktov, storitev in ugodnosti pod zaupanja vredno blagovno znamko Petrol,« je ob začetku postopkov pravne združitve poudaril predsednik uprave Petrola Sašo Berger.

Po besedah člana uprave Marka Ninčevića, odgovornega za področje energetska tranzicija in oskrbovalna veriga: »S pripojitvijo poenostavljamo procese in krepimo enoten nastop na trgu. Kupcem zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, večjo preglednost in dostop do celovitih rešitev na enem mestu.«

Kot je pojasnil član uprave Jože Smolič, odgovoren za področje temeljna dejavnost in prodaja končnim kupcem: »Za kupce ostaja vse bistveno nespremenjeno – pogodbe, cene in kakovost oskrbe. Obenem pa bodo deležni prednosti članstva v Petrolovem klubu zvestobe, ki prinaša dodatne popuste in nagrade.« Spomnimo, Petrol je E3 prevzel leta 2020, prejšnji lastnik pa je bila Elektro Primorska.