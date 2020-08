»Priporočamo reden stik s kupci in dobavitelji«

Gospodarska kriza, ki jo je sprožila epidemija covida-19, je podjetjem prinesla velik šok. Med 13. marcem in 31. majem (torej v času, ko je bila uradno razglašena epidemija), je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 izbrisanih 632 poslovnih subjektov več, je pokazala analiza družbe Bisonode. Kar 81 odstotkov izbrisanih podjetij v času epidemije je spadalo v razrede z višjim tveganjem. »Podjetja z nižjimi bonitetnimi ocenami so bolj izpostavljena tveganjem, ki jih prinaša gospodarska kriza, zato so bolj odvisna od morebitne državne pomoči. Pri podjetjih z višjimi bonitetnimi ocenami obstaja večja verjetnost, da ...