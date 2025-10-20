Pripravljena shema za državno pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

Vlada je skupaj z gospodarsko in energetsko zbornico pripravila shemo državne pomoči energetsko intenzivnim podjetjem s ciljem zagotoviti konkurenčne pogoje temu delu gospodarstva, je na vrhu gospodarstva na Brdu pri Kranju razkril finančni minister Klemen Boštjančič. Podjetja se bodo morala ob tem zavezati k investicijam v zeleni prehod.

»Zavedamo se tudi, da je konkurenčnost slovenske industrije močno povezana z energijo, zato smo skupaj z gospodarsko zbornico, energetsko zbornico in resornim ministrstvom pripravili shemo, ki bo podjetjem z visoko porabo električne energije zagotovila konkurenčne pogoje,« je dejal Boštjančič.

Pojasnil je, da bo dolgo pričakovana shema vključevala podjetja, ki skupaj zaposlujejo več kot 25.000 ljudi in ustvarijo več kot sedem milijard prihodkov ter večino proizvodnje izvozijo. Ukrep po Boštjančičevih besedah ne zajema le cenovne podpore, temveč tudi zavezo na ta način subvencioniranih podjetij, da bodo najmanj polovico prejetih sredstev namenila investicijam v razogljičenje in obnovljive vire energije.

Shema državne pomoči je, tako Boštjančič, usklajena z evropskimi smernicami in bo veljala za obdobje 2026 do 2030. Temelji na mehanizmu EU Cisaf (Clean Industrial Deal State Aid Framework), ki omogoča ciljno podporo energetsko intenzivnim podjetjem, da ohranijo konkurenčno ceno električne energije ob hkratni zavezi k prehodu v nizkoogljično proizvodnjo.

Po informacijah protala Finance.si naj bi bili upravičenci do subvencioniranja cene na podlagi sheme Skupina Sij oz. družbi SIj Acroni in Sij Metal Ravne, Alpacem Cement Slovenija (nekdanji Salonit Anhovo), Impol, LTH Castings, Štore Steel, Steklarna Hrastnik, Goodyear Slovenija, Cinkarna Celje, Paloma, Radeče Papir, Papirnica Vevče, papirnica MM Količevo, Papirnica Goričane in AquafilSLO. Družbe Talum ni na seznamu, ker je pred časom ugasnila primarno proizvodnjo aluminija in ni več energetsko intenzivno podjetje.

Podjetja si po pisanju portala Finance.si si obetajo, da jim bo država subvencionirala ceno elektrike nad 70 evrov za megavatno uro.