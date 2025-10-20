  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Pripravljena shema za državno pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

    Shema državne pomoči je, tako Boštjančič, usklajena z evropskimi smernicami in bo veljala za obdobje 2026 do 2030.
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    STA
    20. 10. 2025 | 18:06
    20. 10. 2025 | 18:07
    2:38
    A+A-

    Vlada je skupaj z gospodarsko in energetsko zbornico pripravila shemo državne pomoči energetsko intenzivnim podjetjem s ciljem zagotoviti konkurenčne pogoje temu delu gospodarstva, je na vrhu gospodarstva na Brdu pri Kranju razkril finančni minister Klemen Boštjančič. Podjetja se bodo morala ob tem zavezati k investicijam v zeleni prehod.

    »Zavedamo se tudi, da je konkurenčnost slovenske industrije močno povezana z energijo, zato smo skupaj z gospodarsko zbornico, energetsko zbornico in resornim ministrstvom pripravili shemo, ki bo podjetjem z visoko porabo električne energije zagotovila konkurenčne pogoje,« je dejal Boštjančič.

    Pojasnil je, da bo dolgo pričakovana shema vključevala podjetja, ki skupaj zaposlujejo več kot 25.000 ljudi in ustvarijo več kot sedem milijard prihodkov ter večino proizvodnje izvozijo. Ukrep po Boštjančičevih besedah ne zajema le cenovne podpore, temveč tudi zavezo na ta način subvencioniranih podjetij, da bodo najmanj polovico prejetih sredstev namenila investicijam v razogljičenje in obnovljive vire energije.

    Shema državne pomoči je, tako Boštjančič, usklajena z evropskimi smernicami in bo veljala za obdobje 2026 do 2030. Temelji na mehanizmu EU Cisaf (Clean Industrial Deal State Aid Framework), ki omogoča ciljno podporo energetsko intenzivnim podjetjem, da ohranijo konkurenčno ceno električne energije ob hkratni zavezi k prehodu v nizkoogljično proizvodnjo.

    Po informacijah protala Finance.si naj bi bili upravičenci do subvencioniranja cene na podlagi sheme Skupina Sij oz. družbi SIj Acroni in Sij Metal Ravne, Alpacem Cement Slovenija (nekdanji Salonit Anhovo), Impol, LTH Castings, Štore Steel, Steklarna Hrastnik, Goodyear Slovenija, Cinkarna Celje, Paloma, Radeče Papir, Papirnica Vevče, papirnica MM Količevo, Papirnica Goričane in AquafilSLO. Družbe Talum ni na seznamu, ker je pred časom ugasnila primarno proizvodnjo aluminija in ni več energetsko intenzivno podjetje.

    Podjetja si po pisanju portala Finance.si si obetajo, da jim bo država subvencionirala ceno elektrike nad 70 evrov za megavatno uro.

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Slovenija
    MED9

    Politično povezovanje Sredozemlja v Portorožu

    Na vrhu sredozemskih držav v Portorožu razpravljajo o konkurenčnosti in Bližnjem vzhodu.
    20. 10. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Potrebujemo nov razvojni model

    Gospodarska zbornica Slovenije predstavlja gospodarski program in 88 ukrepov. Jožetzu Colariču zlati red za zasluge.
    Nejc Gole 20. 10. 2025 | 14:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija in MED9

    Vrh MED9 v Portorožu je rezultat kontinuitete med prejšnjo in sedanjo vlado

    Pot do najpomembnejšega zunanje­političnega dogodka mandata vlade Roberta Goloba je tlakovala vlada njegovega predhodnika Janeza Janše.
    16. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Streljanje v Pivki: mrtva 49-letna ženska in 46-letni moški, oba domačina

    Moški in ženska sta se poznala. Za moškega so ugotovili, da je posedoval orožno listino za dva primerka orožja.
    20. 10. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    spektakel v Andori

    Primožu Rogliču zmaga, Tadeju Pogačarju Puyolov dres

    Slovenska kolesarska asa sta nastopila na krstnem spektaklu v Andori, o katerem bodo predvajali dokumentarec na Netflixu.
    Miha Hočevar 19. 10. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Elektro Ljubljana: Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo

    Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
    Borut Tavčar 20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    državne pomočiindustrijaKlemen Boštjančič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin predlagal zapleteno trgovanje z ozemlji

    V Kijevu zavračajo kompromise, ki jih je Moskva ponudila prek Washingtona.
    Boris Čibej 20. 10. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Po napadu na avtobus, ki je povzročil smrt voznika, odkrili ozadje s skrajno desnico

    Sumijo pripadnike skupine Curva Terminillo. Trenutno preiskujejo DNK na opeki, ki je vozniku vzela življenje.
    20. 10. 2025 | 18:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Psihoterapija

    Spet pozivi za ustavitev zakona o psihoterapiji

    Strokovnjaki v zdravstvu zagovarjajo ločnico med zdravljenjem in svetovanjem v stiski.
    Barbara Hočevar 20. 10. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Davisov pokal

    Sinner razočaral domače navijače, ki so pričakovali spektakel

    Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je odpovedal nastop na zaključnem turnirju Davisovega pokala, Italija bo v Bologni branila lansko zmago.
    20. 10. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Pripravljena shema za državno pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

    Shema državne pomoči je, tako Boštjančič, usklajena z evropskimi smernicami in bo veljala za obdobje 2026 do 2030.
    20. 10. 2025 | 18:06
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Psihoterapija

    Spet pozivi za ustavitev zakona o psihoterapiji

    Strokovnjaki v zdravstvu zagovarjajo ločnico med zdravljenjem in svetovanjem v stiski.
    Barbara Hočevar 20. 10. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Davisov pokal

    Sinner razočaral domače navijače, ki so pričakovali spektakel

    Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je odpovedal nastop na zaključnem turnirju Davisovega pokala, Italija bo v Bologni branila lansko zmago.
    20. 10. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Pripravljena shema za državno pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

    Shema državne pomoči je, tako Boštjančič, usklajena z evropskimi smernicami in bo veljala za obdobje 2026 do 2030.
    20. 10. 2025 | 18:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    »Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Je pomanjkanje kosti še vedno težava?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Tri najpogostejše oblike napadov v slovenskih podjetjih (video)

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo