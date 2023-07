Pritiskov za učinkovito porabo energije je čedalje več

V nadaljevanju preberite:

Politika, spodbude in cilji, ki so se jim pridružili krizna cena energije in pričakovanja kupcev, zahtevajo, da podjetja in gospodinjstva uresničujejo ukrepe za zmanjšanje porabe energije, po možnosti z enako ali večjo proizvodnjo oziroma blaginjo. A stroški niso odvisni le od ukrepov. Lani se je v Sloveniji združilo skoraj vse slabo, padli smo tudi na 90-odstotno odvisnost od uvoza, izgube na prenosnem omrežju so bile največje v zadnjih letih, številnim podjetjem pa so se iztekle enoletne pogodbe.

Ena največjih spodbud, ki je do zdaj manjkala, da bi se energetsko intenzivna podjetja začela resno ukvarjati s porabo, bodo nove omrežnine, katerih uvedba je zamaknjena v marec prihodnje leto. Uvedene bodo tri sezonske in dve dnevni tarifi, preseganje konic porabe pa bo še posebno drago. Igor Steiner iz družbe Inea pravi, da se bodo porabniki morali bolj prilagoditi omrežju.