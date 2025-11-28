Prodaja Uniturja in Componentsa izboljšala rezultat Uniorja

Zreška skupina Unior je v prvih devetih mesecih letos ustvarila dobrih 172 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za desetino manj kot v istem obdobju lani. Kljub temu je skupina devetmesečje sklenila z minimalnim čistim dobičkom v višini 98.000 evrov, medtem ko se je lani v tem času imela 400.000 evrov izgube. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je dosegel 11.901 evro in je bil za dva odstotka višji.

Krovna družba Unior je v prvih desetih mesecih dosegla dobrih 134 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za desetino manj kot v istem obdobju lani. Družba je tako konec septembra sklenila s 4,4 milijona evrov čistega dobička, lani v tem času pa je izkazovala več kot sedem milijonov evrov izgube. Bruto dodano vrednost na zaposlenega so povečali za štiri odstotke na dobrih 32.161 evrov. EBITDA je v devetih mesecih dosegel 3,2 milijona evrov in je glede na primerljivo obdobje preteklega leta nižji za 1,2 milijona evrov.

Odkovki nad planom

V Uniorju pojasnjujejo, da so bili prihodki od prodaje nižji predvsem zaradi strateške ukinitve programa strojegradnja, zahtevnih razmer na trgu ročnega orodja ter znižanja prodajnih cen odkovkov, ki so posledica nižjih cen vhodnega materiala: »Kljub temu se glavna dejavnost – odkovki, ki predstavlja 81 odstotkov celotnih prihodkov skupine in 78 odstotkov prihodkov obvladujoče družbe, razvija v skladu s pričakovanji in je v devetih mesecih v obvladujoči družbi poslovala dva odstotka nad planom, s čimer potrjuje svojo stabilno vlogo nosilca rasti, učinkovitost izvedenih ukrepov in konkurenčnost proizvodnega portfelja.«

Unior je letos prodal naložbi Unitur in Unior Components. Kot navajajo, sta imela zaključena prodajna postopka 2,6 milijona evrov pozitivnega učinka na konsolidirani rezultat skupine in 10,5 milijona evrov na rezultat družbe Unior.

Velik dolg

Skupina Unior in sama družba ostajata zelo zadolženi, zato poleg poslovnega potrebujeta tudi finančno prestrukturiranje. Skupina je imela konec septembra skoraj sto milijonov evrov finančnih obveznosti predvsem do bank, kar je 3,6 milijona evrov manj kot v začetku leta.

Prav zaradi velike zadolženosti Unior, ki ga vodi Robert Vuga, zdaj pripravlja predlog dokapitalizacije, kar naj bi pokazalo tudi poročilo neodvisnega pregleda poslovanja, ki ga je izdelala družba KPMG, poslovno svetovanje. Kot smo poročali, naj bi omenjena cenitev pokazala, da Unior potrebuje okoli 47 milijonov evrov svežega kapitala. V kakšni višini in obliki, še ni znano.

So pa iz družbe že sredi oktobra sporočili: »Če bodo finančni viri zagotovljeni z dokapitalizacijo družbe, bodo o njeni višini in načinu izvedbe na skupščini odločali delničarji.«