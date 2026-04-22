Prodaja Uradnega lista ustavljena, družba gre v likvidacijo

Slovenski državni holding (SDH) je ustavil postopek prodaje družbe Uradni list Republike Slovenije. »Na podlagi opravljenih ekonomskih analiz in podrobne ocene tveganj je SDH sprejel odločitev, da se poslovanje družbe zaključi po postopku redne likvidacije, saj takšen pristop v trenutnih okoliščinah predstavlja najbolj gospodarno in optimalno rešitev za državo kot lastnico,« so sporočili iz državnega upravljavca, ki ga vodi Žiga Debeljak. To tudi pomeni, da država za zdaj ne bo prodala poslovnih prostorov v ljubljanski Rotondi.

Uradni list od začetka marca letos ne opravlja več gospodarske javne službe, saj je prenehal izdajati publikacijo Uradni list, zato v klasifikaciji državnih naložb ta družba ni več opredeljena kot strateško podjetje. SDH je tako že v začetku januarja letos objavil javni razpis za zbiranje ponudb za odkup celotne družbe, katere glavno premoženje so po prenehanju izdajanja publikacije Uradni list poslovni prostori, ki obsegajo 1401 kvadratni meter, in 20 parkirnih mest v poslovni stavbi Rotonda na Dunajski cesti v Ljubljani.

Izguba prihodkov

V SDH pojasnjujejo, da sta zaradi prenehanja dejavnosti gospodarske javne službe nastali trajna sprememba poslovnega modela družbe in izguba stabilnih prihodkov, nadaljevanje poslovanja izključno s preostalo tržno dejavnostjo pa da ekonomsko ni več vzdržno. »Da bi SDH poiskal najustreznejše rešitve, je v zadnjih mesecih vodil postopek prodaje družbe kot celote, vzporedno pa je vodstvo družbe preverjalo tudi možnosti prodaje njenih tržnih dejavnosti. Izvedene tržne preveritve so pokazale, da pri morebitni prodaji družbe kot celote ključno vrednost predstavlja izključno njeno nepremično premoženje, pri prodaji tržne dejavnosti pa vrednost izvira predvsem iz baze naročnikov ene izmed storitev. Na podlagi vseh pridobljenih informacij je SDH presodil, da prodaja družbe kot celote v primerjavi s postopkom likvidacije ne prinaša dodatnih ekonomskih koristi, hkrati pa bi lahko povzročila določena izvedbena tveganja,« navajajo v holdingu.

Dodajajo, da bodo v okviru načrtovanega zaključka dejavnosti sredstva družbe ustrezno unovčena oziroma prenesena na ustanovitelja. To se po naših informacijah nanaša predvsem na omenjene nepremičnine. Kot smo razkrili v Delu, je SDH za nakup Uradnega lista prejel več ponudb. Oddal jo je tudi večinski lastnik Rotonde Miha Ažman, nekdanji generalni direktor BMW Slovenija, ki je sicer lastnik več poslovnih nepremičnin v Sloveniji in na Hrvaškem.

Odpravnine za zaposlene

V SDH zatrjujejo, da Uradni list razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za pravočasno in celovito poravnavo vseh svojih obveznosti, kar vključuje tudi vse obveznosti do zaposlenih. Del jih je že prešlo na službo vlade za zakonodajo, približno 12 pa jih je še zaposlenih v družbi.