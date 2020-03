Proizvodni hit: zaščitne maske

Primer iz Kitajske



Primer iz Slovenije

Primer iz Hrvaške

Pojav koronavirusa je razkril, da je zaščitnih mask, odpornih na virus, premalo. Zalog v blagovnih rezervah ni bilo dovolj, niti ni bilo dovolj proizvodnih kapacitet za proizvodnjo. Ker je virus izbruhnil na Kitajskem, so se s tem problemom prvi soočili Kitajci in ga tudi rešili. Na svoj način ga rešuje tudi Evropa.Kitajski proizvajalec avtomobilov BYD je med izbruhom koronavirusa na Kitajskem hitro reagiral in v svojih čistih prostorih postavil stroje za izdelavo zaščitnih mask. Po le mesecu dni je največji proizvajalec mask na svetu, dnevno jih izdela kar pet milijonov. BYD je to tovarno lahko predelal za nove proizvode zgolj v dveh tednih, ker ima izjemno tehnološko ekipo. Za primerjavo, za kakšne količine gre, Slovenija je urgentno kupila 1, 5 milijona mask, je sporočila vlada.BYD je v poslovno priložnost skočil v povsem novi panogi, bolj logično je, da se tega loti tekstilno podjetje. Denimo v Sloveniji bo drugi teden proizvodnjo – samo za potrebe vlade – zagnalo podjetje Boxmark , ki se ukvarja z avtomobilskimi prevlekami. Direktor družbe, je za STA povedal zagon proizvodnje odvisen predvsem od dobave materiala, medtem ko je strojna oprema že zagotovljena. Maske bodo proizvajali le za državo, ki so ji ponudili brezplačno pomoč, ne pa tudi za trg. Pred leti je zaščitne maske delalo tudi podjetje Konus Konex, medicinski program so opustili, delajo pa druge maske za industrijo, denimo za preprečevanje prašenja.Hrvaško podjetje Meditex iz Zaboka proizvaja medicinsko konfekcijo, majhen del proizvodnje je bil namenjen tudi za proizvodnjo mask, poroča Jutarnji list. Večino posla naredijo s prodajo kitajskih mask, v enem mesecu so jih prodali dva milijona. So pa na Hrvaškem zagnali dodatno proizvodnjo mask, rehabilitacijska ustanova Uriho jih na dan proizvede štiri tisoč, vse prodajo takoj.Dodajmo, da je EU začasno prepovedala izvoz kritične medicinske zaščitne opreme, podobne prepovedi pa uvajajo tudi posamične države.Na domačem trgu je sicer eksplodirala prodaja razkužil, podjetje Kimi komaj zmore naročila