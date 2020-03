FOTO:Proizvodnja avtov v Nemčiji padla za petino

Ljubljana – Obseg proizvodnje avtomobilov v Nemčiji se je v zadnjem letu in pol zmanjšal za petino. To že občutijo slovenski dobavitelji. Upad oziroma povečanje proizvodnje avtomobilov v evrskem območju za odstotek privede do upada oziroma povečanja proizvodnje v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji za 0,35 odstotka, in sicer v polni meri leto dni po šoku, ugotavlja analiza Umarja.Od sredine leta 2018 do konca lanskega leta se je obseg proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic v Evropski uniji zmanjšal za približno osmino. Najbolj v Nemčiji, Italiji, Združenem kraljestvu, Franciji … Hitra rast proizvodnje se je ...