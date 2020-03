Projekt Karavanke stoji, gradbinci z manj dela

Ljubljana – Turški Cengiz je ustavil gradnjo nove karavanške cevi zaradi težav pri dobavi materiala in nastanitev delavcev. Pred desetimi dnevi so vrtanje predora prekinili tudi Avstrijci, pri katerih je vlada zaprla vsa gradbišča. Ta so pri nas odprta, a nekateri investitorji so gradnje ustavili, gradbinci pa poročajo o manj dela.Dela pri projektu Karavanke potekajo v minimalnem obsegu, pravijo v Darsu. Slovenski podizvajalec Cengiza opravlja manjša dela na platoju, za katera izvajalec zagotavlja, da uporablja vsa zaščitna sredstva in dela izvaja s stroji brez kontaktov med strojniki in vozniki. Dela na predvkopu pa je Cengiz ...