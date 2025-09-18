Projekt drugega tira, ki presega eno generacijo in veliko uči

»Projekt drugega tira dokazuje, da znamo tudi velike projekte načrtovati in jih izpeljati. Z njim smo se že do danes veliko naučili. Vse to znanje bomo s pridom izkoriščali pri drugih infrastrukturnih projektih, ki jih v naši državi res ne manjka.« Tako je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek včeraj pozdravila več kot sto inženirjev in drugih strokovnjakov, udeležencev strokovne konference o geoloških izzivih in pripravah na gradnjo levega vzporednega tira med Divačo in Koprom.

Do leta 2030 bi radi zgradili še vzporedni levi tir, ki naj bi stal 430 milijonov evrov.

Ministrica Alenka Bratušek je poudarila, da je drugi tir precej več kot le gradbeni projekt, saj pomeni hrbtenico slovenskega železniškega sistema in je strateški člen evropskega prometnega omrežja TEN-T. Državno podjetje 2TDK, ki vodi naložbo, je zanj pred nekaj meseci prejelo 156 milijonov evrov za dokončanje projekta, in to zunaj paketa kohezijskih sredstev, ki sicer pripadajo Sloveniji na račun projektov, ki jih drugje v Evropi niso izpeljali.

Državno podjetje 2TDK, ki vodi naložbo, je junija prejelo odločitev o 156 milijonov evrov nepovratnih sredstev za dokončanje projekta, in to zunaj paketa kohezijskih sredstev. FOTO: Blaž Samec

Ministrica je prepričana, da bi bilo precej racionalneje hkrati graditi dvojni tir, vendar je država leta 2005 zaradi različnih razlogov (tudi zaradi pritiska evropske konkurence) sprejela prostorski načrt za samo en tir. Ta prostorski načrt so potem še večkrat dopolnjevali, dokončno so ga dopolnili kot dvotirno progo oktobra leta 2024, že leta 2019 pa so se odločili, da bodo tri najdaljše predore (61 odstotkov trase) gradili tudi za dvojni tir. Zato se je naložba prvega (desnega) novega tira takrat nekoliko podražila, vendar bo zdaj gradnja vzporednega (levega) tira toliko cenejša, je poudarila Bratuškova.

»V Sloveniji je skoraj nemogoče razumeti, da smo kljub vsem oviram, še zmeraj v finančnih okvirih, ki smo jih načrtovali v prvem finančnem programu iz januarja leta 2019, ki je predvideval, da bo tir stal 1,194 milijarde evrov. Res sem vesela, da bomo končno enkrat v Sloveniji dokazali, da znamo tudi velike infrastrukturne projekte načrtovati, kot je treba,« je dejala ministrica. Na začetku je vodstvu 2TDK uspelo izpeljati celo nekaj racionalizacij in bi projekt lahko stal približno 150 milijonov evrov manj, kot je bilo predvideno, vendar so na višje cene vplivale razmere v svetu: najprej pandemija, potem pa geopolitika in vojna v Ukrajini. Zadnji popravek investicijskega programa predvideva, da bi projekt lahko dokončali za 1,109 milijarde evrov, po sedmih letih in inflaciji celo ceneje, kot je bilo načrtovano.

9,2 km

li ena tretjina tirov je že položenih, zdaj potekajo priprave, da bi jih polagali na več koncih hkrati

Drugi tir bi bil tudi časovno bliže končanju, če ga ne bi doletele finančne težave turških izvajalcev. Od približno 500 predvidenih delavcev jih je zdaj na gradbišču morda še nekaj deset, celotno operativno delo je moral prevzeti slovenski vodilni partner Kolektor CPG, ki ima na trasi skupaj z drugimi izvajalci okoli 900 delavcev. Druga večja nesreča so naravni pojavi v najzahtevnejšem kraškem terenu.

Dr. Janko Logar s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je povedal, da so veliko večino pasti predvideli, kljub številnim raziskavam pa pri projektiranju niso predvideli tako obsežnega plazenja ob portalih na severnem pobočju doline Glinščice. Reševanju tega problema so namenili največ pozornosti na včerajšnji strokovni konferenci v Ankaranu. Janko Logar je povedal, da so izvedbeni projekti za štiri oporne vodnjake, ki jih bodo vkopali globoko v tla, že pripravljeni.

Generalni direktor 2TDK Matej Oset je dodal, da je nekaj priprav že opravljenih, vendar se dogovarjajo, da bi vodnjake morda izdelalo katero drugo gradbeno podjetje (in ne Kolektor), saj bi s tem celo razbremenili Kolektorjeve delavce, ki imajo polne roke dela pri končevanju drugega tira. Tako Matej Oset kot drugi inženirji so nam zagotovili, da je gradnjo desnega tira mogoče končati do konca marca prihodnje leto, četudi oporni vodnjaki ne bodo končani, saj jih je mogoče dograjevati tudi pozneje. V celoti bodo potrebovali izvedbo šestih vodnjakov, saj drsi približno 300.000 kubičnih metrov pobočja nad obema portaloma najdaljšega predora Lokev na koprski strani. Gradnja teh vodnjakov, pilotov in sider ne bo večji finančni zalogaj, vendar jemlje čas.

Do zdaj so na trasi položili za približno eno tretjino tirov (9,2 kilometra) in pripravljajo vse potrebno za polaganje tirov na več koncih hkrati. Včeraj so veliko pozornosti namenili tudi pripravam na gradnjo vzporednega, levega tira. Na začetku meseca so oddali dela za pripravo projektne dokumentacije več ponudnikom: ELEA iC, IRGO Consulting in SŽ Projektivno podjetje Ljubljana za 23,8 milijona evrov (brez DDV). Natančnega roka za pripravo projektne dokumentacije nimajo, Matej Oset pričakuje, da bo pripravljen čez približno eno leto in da bodo takrat lahko zaprosili za gradbeno dovoljenje. Leta 2027 bodo objavili javno naročilo za izvajalce, ki bi že istega leta lahko začeli delo in vzporedni tir dokončali leta 2030. Ocenili so, da bi projekt stal 430 milijonov evrov, da bo država prispevala 43 milijonov iz proračuna, približno eno četrtino denarja bi radi dobili iz kohezijskih sredstev, preostalo pa z bančnimi krediti, ki jih bodo lahko poplačevali s taksami, kot jih predvideva zakon o drugem tiru.