Projekt smučišča 2864 še živi

Ljubljana – Čeprav nekaj let javno ni bilo slišati, da bi projekt smučišča 2864 v Bohinju še živel, načrti niso obstali v predalu. Agencija za okolje namreč obravnava vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za novo kabinsko žičnico na smučišču Kobla.Vlogo za okoljevarstveno soglasje je dalo podjetje 2864 Bohinj, ki ga vodita Franc Alain Furlani in Boštjan Čokl. Slednji je tudi največji lastnik družbe, manjša lastnika pa sta proizvajalec sedežnic Leitner in Franc Alain Furlani. Družba želi zgraditi kabinsko žičnico Bohinjska Bistrica–Ravne–Sedlo pod Malim vrhom z največjo zmogljivostjo 2000 potnikov na uro ...