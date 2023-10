Promet na ljubljanskem letališču okreva nekoliko hitreje od napovedi

Promet na ljubljanskem letališču v letošnjem letu okreva dobro in celo malo bolje od napovedi, pravijo v Fraportu Slovenija, ki upravlja brniško letališče. Danes je na letališče prispel letošnji milijonti potnik, letos jih v vsem letu pričakujejo več kot 1,2 milijona. To je še vedno bistveno manj od predkoronskih časov.

Najbolj sveža dopolnitev ponudbe letov 19 prevoznikov na 23 destinacij sta povezavi Luxaira v Luksemburg in Wizz Aira v Skopje. V vrhuncu poletne sezone je bilo na rednih povezavah na voljo skoraj 20 odstotkov več letalskih sedežev kot lani v istem obdobju, število letov je bilo večje za 25 odstotkov. Povezave, ki bodo po številu potnikov že letos okrevale na raven izpred pandemije, so: Beograd, Bruselj, Istanbul, Pariz, Tel Aviv, Varšava in Zürich. Fraport Slovenija pričakuje, da bodo kmalu sledile tudi Frankfurt, München, Niš in Skopje.

Zimski vozni red bo začel veljati konec oktobra in bo v primerjavi z lanskim ponudil bogatejšo mrežo letov, 15 prevoznikov bo letelo na 18 destinacij, pravijo v Fraportu. Luxair bo letel v Luksemburg, Wizz Air v Skopje, British Airways podaljšuje letenje na londonski Heathrow tudi v zimo, Transavia bo ohranila povezavo v Amsterdam in GP Airlines v Prištino. Lufthansa bo ohranila frekvence letenja iz lanske zimske sezone, a z večjimi letali. Pogostost letov bosta povečala Turkish Airlines v Istanbul in Swiss v Zürich.

Znana je tudi že prva novost za naslednji poletni vozni red – maja 2024 bo prevoznik airBaltic predstavil novo povezavo v Rigo.