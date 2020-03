Prometni zamaški se s cest selijo na splet

Posledica je izrazito povečan promet

Ponudniki obremenjeni, a vsaj za zdaj delujejo

Ponudniki mobilnih omrežij največje povečanje zaznavajo v segmentu govornih klicev. FOTO: Jure Eržen

Svetovana premišljena uporaba interneta

Prvi delovni dan po uvedbi ostrejših ukrepov je številnim zaposlenim prihranil jutranjo pot na delo, učenci, dijaki in študenti pa so posedli za mize doma. Prve posledice takšnega dela in učenja, ob vzporednem delu staršev na daljavo, so se že pokazale. Na najvišjih obratih delajo ponudniki komunikacijskih storitev, ki se s težavami za zdaj uspešno spopadajo.Slovenski mobilni operaterji so prejšnji teden z namenom, da se olajša delo od doma ali čakanje na delo, svojim uporabnikom izboljšali pakete. Telekom jim je že ponastavil količine prenosa podatkov, Telemach odklepa dodatne televizijske programe, za brezplačen dostop do razširjene sheme so se odločili tudi pri A1. Podobne odločitve so sprejeli ponudniki komunikacijskih omrežij drugod po svetu, več izmed njih je že popolnoma odstranilo omejitve prenosa podatkov.Iz Italije v času osamitve države poročajo o izpadih mobilnih omrežij v vseh večjih mestih, medtem ko je v Sloveniji za zdaj zaznati manjše težave. Vzrok je v nenadnem povečanju prometa na mobilnih omrežjih in hkratnem dostopanju do spletnih storitev. Slovenski uporabniki o težavah pišejo na družbenih omrežjih, dodatno obremenitev je pričakovati tudi v prihodnje.Nenadno povečanje števila uporabnikov omrežja so ponudniki v preteklosti že zaznali ob nekaterih dogodkih, ki so pritegnili večje število ljudi. Med temi izstopajo športni dogodki, kot sta bila prenos ekipne tekme slovenskih skakalcev na olimpijskih igrah in zlata vožnja Tine Maze leta 2014. Že zaradi izkušenj ponudnikov sesutja ni pričakovati, vendar je mogoče, da bo dostop do interneta počasnejši, kot smo ga vajeni; zlasti če bi trenutno stanje trajalo dalj časa. Nekaj več težav lahko nastane pri klicnih storitvah. Smiselna je nadgradnja z novimi strežniki in povezavami, a vendar vsi ponudniki opozarjajo, da se na tako nenaden pojav ni mogoče odzvati takoj, prav tako pa so zasedene terenske ekipe, ki zdaj opravljajo druga dela.Za več kot polovico se je promet pri govornih, podatkovnih in videostoritvah zadnje dni povečal Telekomu Slovenije. Opozarjajo, da so komunikacijske kapacitete omejene, zato je trenutna situacija resen izziv za ponudnike, ki težave za zdaj še uspešno odpravljajo. Največ preglavic jim povzročajo medoperaterske povezave, kar operaterji skupno urejajo. Pri Telekomu zatrjujejo, da prioritetno skrbijo za nemoteno delovanje omrežja, tehnično podporo uporabnikom, večjo pozornost namenjajo še potrebam državnih institucij in gospodarstvu, za katere večajo kapacitete in ponujajo dodatne storitve.Tudi Telemachu se je promet zelo povečal na vseh segmentih, izrazito na govornem. Opozarjajo, da zaradi tega lahko nastanejo manjše težave, ki jih za zdaj sproti rešujejo. Ozka grla so tako najbolj opazna pri klicanju, dogaja se, da je klic treba vzpostaviti večkrat, sploh klice med različnimi operaterji.Pri A1 poudarjajo, da je povečan promet pravzaprav stalnica v obdobju slabšega vremena, dopustov in podaljšanih vikendov. Kljub temu zdaj pozorno opazujejo dogajanje na omrežju, saj niso prepričani, kako dolgo bo omrežje tako obremenjeno in ali se bo promet še povečeval. Čeprav je gibanje zunaj domov odsvetovano, pri A1 domnevajo, da ugodna vremenska napoved za prihodnje dni omrežje lahko nekoliko razbremeni. Že za prihodnji teden pa je napovedano poslabšanje vremena, zato so njihove ekipe pripravljene na morebitne večje težave.Arnes, ki je vodilni ponudnik spletnih storitev za izobraževalne in kulturne ustanove, je že izkusil resen šok, ki je posledica večje hkratne uporabe njihovih storitev. Težave so bile predvsem pri dostopu do spletnih učilnic in nekaterih spletnih strani izobraževalnih ustanov.Na Arnesu izpostavljajo, da je uporaba storitev od 10- do 100-krat povečana. Že od četrtka povečujejo zmogljivosti svojih storitev, vendar opozarjajo, da takšno delo zahteva čas, zato so delali tudi med vikendom in ponoči. Srečujejo se s podobnimi težavami, kot jih imajo tuje izobraževalne ustanove in globalni ponudniki, pri katerih so se ponekod povsem ustavile videokonference. Potreba se kaže predvsem po zmogljivejših strežnikih in povezavah, trenutne uporabnike pa že obveščajo, kako lahko zmanjšajo trenutno obremenitev.Zaradi nadgradnje, ki je v sedanjih razmerah nujna, je pričakovati še nekaj motenj. Dodatne investicije so potrebne, vendar imajo težave z logistiko, kajti dobave ni mogoče izpeljati dovolj hitro – pravzaprav dobavitelji običajnih dobavnih rokov trenutno niti ne zagotavljajo. Arnesu so prav zaradi tega priskočili na pomoč podjetji Žabec in DHH ter Institut Jožef Stefan in jim brezplačno posodili lastno opremo.Ponudniki komunikacijskih omrežij že preventivno poudarjajo pomembnost preudarne uporabe interneta, ki lahko prispeva k zanesljivemu delovanju omrežij. Pomembno je, da se ob še ostrejših ukrepih in dodatni obremenitvi omrežja opravljajo le nujna opravila, ob tem pa se izrecno odsvetuje uporaba podatkovno požrešnih večpredstavnostnih vsebin – torej ogledi večjih videov in uporaba omrežij za neposredno izmenjavo datotek.——Avtor je zaposlen v Delovnici.