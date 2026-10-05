Proračun 2027: Rez v maso javnih plač in socialne pomoči

Čeprav se proračunska poraba s spremembo proračuna za prihodnje leto povečuje za skoraj sedem odstotkov glede na lani sprejeti proračun Golobove vlade, pa bo v njem manj denarja za plače javnih uslužbencev, izdatno se krčijo tudi socialni transferi gospodinjstvom. Povečujejo pa se sredstva za investicije v obrambo in promet ter subvencije kmetijstvu. Nevarnost na prihodkovni strani predstavlja interventni zakon. Spremembo proračuna ožjega državnega proračuna za leto 2027 predvidevajo 17,038 milijarde evrov proračunskih prihodkov in 19,355 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj naj bi tako znašal 2,317 milijarde evrov, kar je 184 milijonov evrov več, kot je predvideno v proračunu, ki ga je lani začrtala vlada Roberta Goloba in približno sto milijonov evrov več kot naj bi ...