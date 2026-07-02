Proračun ob polletju z več kot milijardo evrov primanjkljaja

Vlada določila sezonsko nižje kvote državne porabe pred pripravo rebalansa proračuna.

Vlada oziroma ministrstvo za finance je začelo s pripravo rebalansa proračuna, ki bo predvidoma predstavljen septembra. Za tretje četrtletje je določila kvote pravic proračunske porabe po skupinah proračunskih porabnikov, s katerimi jih omejuje pri prevzemanju novih obveznosti. Tovrstni ukrepi so pri pripravi proračuna v poletnih mesecih postali običajni, a tokrat je jeseni pričakovati opazne spremembe proračuna. Ministrstvo za finance, ki ga vodi Andrej Šircelj, za tretje četrtletje porabnikom dovoljuje skupno porabo 4,16 milijarde evrov, kar po oceni ministrstva predstavlja 23,5 odstotka vseh pravic porabe v letošnjem letu. Dovoljena poraba v tretjem četrtletju je sedem odstotkov manjša od povprečne porabe v prvih dveh četrtletjih, kar je pričakovano zmanjšanje ob upoštevanju sezonskih ...