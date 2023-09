Proračunska razprava v luči sanacije in šibke rasti BDP

V nadaljevanju preberite:

Danes bo vlada predvidoma začela in v četrtek nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki jih mora v državni zbor poslati do 1. oktobra. Ministrstva iščejo prihranke pri svojih postavkah, s čimer vlada išče rezerve za financiranje sanacije. Občine so sicer prijavile za več kot 2,7 milijarde evrov škode zaradi avgustovskih poplav.