Proračunski primanjkljaj ob polletju skoraj polovico večji kot lani

Fiskalni svet opozarja, da bi lahko bil letošnji primanjkljaj zaradi slabega prvega polletja in interventnega zakona večji od dovoljenih treh odstotkov BDP.

Primanjkljaj ožjega državnega proračuna je v prvem polletju znašal 1,2 milijarde evrov, kar je 380 milijonov evrov več kot v istem lanskem obdobju, ugotavlja fiskalni svet v rednem mesečnem pregledu razmer v javnih financah, ki opozarja, da so se razmere v javnih financah v prvem polletju slabšale. Skupni prihodki državnega proračuna so se v prvih šestih mesecih povečali za osem odstotkov in znašajo 7,7 milijarde evrov. Odhodki državnega proračuna so se povzpeli za kar 12 odstotkov, na 8,9 milijarde evrov. »Po večini projekcij naj bi se celoletni primanjkljaj gibal okoli treh odstotkov BDP, kar je eden izmed kriterijev za sprožitev postopka presežnega primanjkljaja po pravilih EU. Polletna realizacija državnega proračuna in morebitna implementacija zakona o interventnih ukrepih ...