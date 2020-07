FOTO:Protest zaposlenih v Fraportu Slovenija

FOTO: Jure Eržen/Delo

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana se je po oceni STA zbralo okoli 50 delavcev in sindikalistov, ki so s protestnim shodom izrazili nasprotovanje napovedanemu odpuščanju četrtine zaposlenih v Fraportu Slovenija. Poslovodstvo podjetja so znova pozvali, naj izkoristi državno pomoč in s tako drastičnim ukrepom počaka vsaj do konca leta.»Ne strinjamo se, da se v prvih momentih neke krize, ko poslovni rezultati ne tečejo več po načrtih lastnikov in poslovodstva, znesejo nad delavci,« je dejal predstavnik Sindikata poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Sindikata poklicnega gasilstva SlovenijeSindikati so upravo in lastnike pozvali, naj z odpuščanji počakajo najmanj do konca leta, ko se bo izkazalo, kako bo s ponovnim vzpostavljanjem prometa, do tedaj pa skušajo izkoristiti državno pomoč, torej čakanje na delo in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. V sindikatih so ob tem prepričani, da se bo promet znova začel povečevati, in da bi se odpuščanje izkazalo za nepotrebno.Naslednji korak zaposlenih v boju proti odpuščanjem bi bila lahko stavka. »V takšnih primerih, ko se uprava poslužuje takih najbolj neugodnih, neprijetnih in krivičnih ukrepov, je edini pravi odgovor dejansko stavka,« je ocenil Švarc in dodal, da jih bodo v sindikatu, če se bodo odločili za to potezo, vsekakor podprli.Iz poslovodstva Fraporta Slovenije se je na današnji protest odzval pravnik, ki je izpostavil, da mora družba storiti vse, da zagotovi vzdržno poslovanje. »Možnosti, da bi z odpuščanji čakali do konca leta, dejansko ni,« je povedal in dodal, da ima Fraport Slovenija trenutno ogromne stroške ter izjemno nizke prihodke ter si ne more privoščiti čakanja.Kar se tiče koriščenja ukrepov države, kakršno je nadomestilo za čakanje na delo, pa v tem trenutku za podjetje ne pride več v poštev, saj je ukrep namenjen začasnemu zmanjšanju obsega dela, Fraport Slovenija pa doživlja trajno nezmožnost zagotavljanja dela za večje število zaposlenih, je pojasnil.Glede morebitnih rezerv iz preteklega dobička je povedal, da se je dobiček porabljal za nove zaposlitve, šolanje zaposlenih in izboljšanje pogojev dela. Glede na nastale razmere ga porabljajo tudi za trenutno poslovanje in ga bo do konca leta zmanjkalo. »Da bomo zagotovili nadaljnje dolgoročno normalno poslovanje, bo morala družba vzeti kredit,« je dejal Šijanec.Poimenski seznam presežka delavcev še ni pripravljen, trenutno namreč še potekajo pogovori z zaposlenimi, ki so blizu izpolnitve pogojev za upokojitev, da bi bilo zmanjšanje števila zaposlenih čim manj boleče. Ko bo seznam pripravljen, kar naj bi bilo v roku dveh tednov, bo steklo vročanje odpovedi pogodb o zaposlitvi.