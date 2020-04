Protikoronski zakon bodo nadgrajevali tudi po sprejetju v državnem zboru

Ljubljana – Predsednik vlade Janez Janša je predstavnikom gospodarstva obljubil, da bodo interventni mega zakon, ki je v parlamentarni proceduri, tudi po sprejetju nadgrajevali in prisluhnili amandmajem gospodarstva. Hkrati bodo začeli pripravljati tudi drugi paket, namenjen ohranjanju likvidnosti podjetij, je po sestanku povedal Goran Novković, izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov.Janez Janša in nekateri ministri so se srečali s predstavniki gospodarstva. »Na sestanku smo opozorili, da bo po paketu številka ena treba intenzivno razmišljati o kakovostnem paketu številka dva, ki bo rešil likvidnostno situacijo ...