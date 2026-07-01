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    Prva javna ponudba delnic po daljšem času odpira vrata v nepremičnine

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    Nova nepremičninska investicijska družba vlagateljem omogoča dostop do razpršenega portfelja poslovnih nepremičnin v regiji Jugovzhodne Evrope. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Nova nepremičninska investicijska družba vlagateljem omogoča dostop do razpršenega portfelja poslovnih nepremičnin v regiji Jugovzhodne Evrope. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je NLB Skladi
    1. 7. 2026 | 08:41
    11:00
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    Nepremičnine so že desetletja med najbolj priljubljenimi oblikami dolgoročnega ohranjanja in ustvarjanja premoženja v Sloveniji. Za številne posameznike so oprijemljiva naložba, ki jo dobro poznajo in razumejo. Prav zato ni presenetljivo, da velik del zasebnega premoženja ostaja vezan na stanovanja, hiše ali zemljišča.

    Toda vlaganje v nepremičnine ima tudi drugo plat. Nakup posamezne nepremičnine zahteva precejšen začetni kapital, lastnik prevzame skrb za vzdrževanje in upravljanje, hkrati pa je uspešnost naložbe pogosto odvisna od ene lokacije, enega objekta ali celo enega najemnika. Če želi vlagatelj nepremičnino prodati, postopek praviloma ni hiter.

    Na razvitih kapitalskih trgih so se v desetletjih uveljavile različne oblike kolektivnega vlaganja v nepremičnine. Namesto nakupa posameznega objekta vlagatelj postane solastnik širšega portfelja nepremičnin, ki ga upravljajo strokovnjaki. Takšen pristop omogoča večjo razpršitev in dostop do segmentov trga, ki bi bili posameznikom sicer težko dosegljivi.

    Pomembna novost za slovenski kapitalski trg

    Delnice NLB Skladi – Nepremičnine bo mogoče vpisati do 16. oktobra 2026, po zaključku vpisa pa bodo uvrščene na Ljubljansko borzo. FOTO: Pexels
    Delnice NLB Skladi – Nepremičnine bo mogoče vpisati do 16. oktobra 2026, po zaključku vpisa pa bodo uvrščene na Ljubljansko borzo. FOTO: Pexels

    V tem kontekstu je začetek javne ponudbe delnic družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d. d., pomemben dogodek tako za vlagatelje kot za slovenski kapitalski trg. Gre za prvo javno ponudbo delnic (IPO) na Ljubljanski borzi po daljšem obdobju, obenem pa vlagateljem prinaša možnost dostopa do razpršenega portfelja poslovnih nepremičnin prek enega samega naložbenega instrumenta.

    Luka Podlogar NLB Skladi: »Z novo družbo prvič ustvarjamo možnost, da lahko vlagatelji do kakovostnih poslovnih nepremičnin dostopajo tako, kot je to že dolgo uveljavljeno na razvitih evropskih trgih.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Luka Podlogar NLB Skladi: »Z novo družbo prvič ustvarjamo možnost, da lahko vlagatelji do kakovostnih poslovnih nepremičnin dostopajo tako, kot je to že dolgo uveljavljeno na razvitih evropskih trgih.« FOTO: Jože Suhadolnik
    »Slovenci tradicionalno velik del svojega premoženja namenjamo nepremičninam. Z novo družbo prvič ustvarjamo možnost, da lahko vlagatelji do kakovostnih poslovnih nepremičnin dostopajo na podoben način, kot je to že dolgo uveljavljeno na razvitih evropskih trgih. Obenem pa s tem prispevamo tudi k nadaljnjemu razvoju slovenskega kapitalskega trga,« poudarja Luka Podlogar, predsednik uprave družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d. d. Po zaključku vpisnega obdobja bodo delnice družbe uvrščene v trgovanje na Ljubljansko borzo pod oznako NLRR. To pomeni, da bodo vlagatelji z njimi lahko prosto trgovali, hkrati pa bodo upravičeni do morebitnih dividend, ki jih bo družba izplačevala iz ustvarjenih donosov.

    Z eno naložbo do razpršenega portfelja poslovnih nepremičnin

    Namesto nakupa ene nepremičnine vlagatelj kupi delnice družbe, ki upravlja portfelj različnih poslovnih nepremičnin. FOTO: Pexels
    Namesto nakupa ene nepremičnine vlagatelj kupi delnice družbe, ki upravlja portfelj različnih poslovnih nepremičnin. FOTO: Pexels

    Osnovna ideja je preprosta. Namesto nakupa ene nepremičnine vlagatelj kupi delnice družbe, ki upravlja portfelj različnih poslovnih nepremičnin. S tem pridobi izpostavljenost več objektom in različnim najemnikom, pri čemer mu ni treba samostojno iskati nepremičnin, sklepati najemnih pogodb, organizirati vzdrževanja ali reševati drugih operativnih vprašanj, ki spremljajo neposredno lastništvo.

    Prednost takšnega pristopa je predvsem razpršitev. Če je posameznik lastnik ene nepremičnine, je uspešnost naložbe vezana predvsem na ta objekt. Pri razpršenem portfelju je tveganje porazdeljeno med več nepremičnin, lokacij in najemnikov.

    Jugovzhodna Evropa ponuja zanimivo razmerje med donosnostjo in tveganjem

    Naložbena strategija družbe je usmerjena predvsem v poslovne nepremičnine v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Po ocenah NLB Skladov regija Jugovzhodne Evrope ponuja zanimivo razmerje med tveganjem in potencialnimi donosi. Hkrati gre za trge, ki jih domači vlagatelji dobro poznajo, podjetja iz regije pa med seboj poslujejo že desetletja.

    Pri izbiri nepremičnin bo poudarek na segmentih, na katerih povpraševanje ostaja dolgoročno stabilno in lahko profesionalno upravljanje prispeva k ustvarjanju vrednosti za delničarje.

    Pomembno vlogo bo imel tudi investicijski svetovalec Peakside Capital, družba z dolgoletnimi izkušnjami na področju nepremičninskih naložb in upravljanja nepremičninskih portfeljev.

    Ciljni letni neto donos med 6 in 7 odstotki

    Družba cilja na letni neto donos med 6 in 7 odstotki, pri čemer naj bi bila pomemben del skupnega donosa tudi dividendna izplačila. Treba je poudariti, da gre za ciljne donose in ne za zagotovila. Dejanski rezultati bodo odvisni od sestave portfelja, uspešnosti upravljanja ter razmer na nepremičninskih in finančnih trgih.

    Vlagatelji morajo zato takšno naložbo razumeti kot dolgoročno odločitev, katere uspešnost je povezana z razvojem nepremičninskega trga in poslovanjem družbe.

    Kljub temu je nova nepremičninska investicijska družba redka in za slovenski trg pomembna možnost dostopa do profesionalno upravljanega portfelja poslovnih nepremičnin prek delnic družbe, ki bodo po zaključku javne ponudbe uvrščene na Ljubljansko borzo. Takšna struktura vlagateljem omogoča združevanje prednosti nepremičninskih naložb z večjo preglednostjo in likvidnostjo, ki jo prinaša borzno trgovanje.

    Več možnosti za slovenske vlagatelje

    Nepremičninske investicijske družbe so pomemben del dolgoročnih portfeljev. FOTO: Depositphotos
    Nepremičninske investicijske družbe so pomemben del dolgoročnih portfeljev. FOTO: Depositphotos

    Razvoj kapitalskega trga je tesno povezan z razvojem novih naložbenih produktov. Več ko je kakovostnih možnosti za vlaganje, večja je izbira za posameznike in institucionalne vlagatelje. Nepremičnine bodo za mnoge Slovence še naprej ostale pomemben del premoženja. Toda lastništvo stanovanja ali poslovnega prostora ni edini način sodelovanja na tem trgu.

    V številnih državah so nepremičninski skladi in nepremičninske investicijske družbe pomemben del dolgoročnih portfeljev, saj omogočajo dostop do segmentov, ki bi bili sicer rezervirani predvsem za večje vlagatelje. Nova družba NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d. d., je zato tudi pomemben korak v razvoju slovenskega kapitalskega trga.

    Nepremičnine ostajajo pomemben del portfelja tudi v obdobjih višje inflacije

    Nepremičnine imajo v dolgoročnem investicijskem razmišljanju posebno mesto. Med vlagatelji veljajo za naložbo, ki lahko prispeva k ohranjanju vrednosti premoženja tudi v obdobjih višje inflacije. Poleg tega lahko ustvarjajo reden denarni tok iz najemnin, njihovo gibanje pa ni vedno neposredno povezano z gibanjem delniških trgov. Zaradi teh lastnosti jih številni institucionalni vlagatelji vključujejo v svoje portfelje kot dopolnitev delnicam in obveznicam. Takšna kombinacija lahko prispeva k večji razpršitvi in uravnoteženosti naložb.

    V Sloveniji pa je bil dostop do nepremičninskih naložb tradicionalno povezan predvsem z neposrednim lastništvom stanovanjskih nepremičnin. Poslovne nepremičnine, kot so sodobne pisarne, logistični centri, trgovski objekti ali drugi poslovni prostori, so bile večinoma domena institucionalnih vlagateljev in večjih investicijskih družb.

    Poslovne nepremičnine: segment, ki ga posamezniki ne uporabljajo

    Med poslovnimi nepremičninami, do katerih imajo vlagatelji lahko dostop, so tudi logistični centri ali drugi poslovni prostori. FOTO: Pexels
    Med poslovnimi nepremičninami, do katerih imajo vlagatelji lahko dostop, so tudi logistični centri ali drugi poslovni prostori. FOTO: Pexels

    Ko govorimo o nepremičninah, večina najprej pomisli na stanovanja. To je razumljivo, saj gre za segment, s katerim imajo ljudje največ osebnih izkušenj. Profesionalni vlagatelji pa pomemben del svojih nepremičninskih portfeljev namenjajo poslovnim nepremičninam. Razlogov za to je več, saj poslovni objekti pogosto temeljijo na dolgoročnih najemnih pogodbah, njihovo upravljanje je praviloma profesionalizirano, prihodki pa so lahko bolj predvidljivi.

    To seveda ne pomeni, da poslovne nepremičnine nimajo tveganj. Tudi ta segment je odvisen od gospodarskih razmer, zasedenosti objektov in kakovosti najemnikov. Kljub temu gre za pomemben del evropskega nepremičninskega trga, ki ga posamezni vlagatelji doslej večinoma niso mogli enostavno vključiti v svoje portfelje, zato je novost, ki jo na slovenski trg prinaša družba NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d. d., in ki vlagateljem odpira nov način dostopa do tega naložbenega razreda, dobrodošla novost.

    Opozorilo vlagateljem

    To je oglas oz. tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d.d. (v nadaljevanju: NID), ki je vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopen na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., na Tivolski cesti 48 v Ljubljani ter na spletni strani https://www.nlbskladi.si/nalozbene-moznosti/alternativni-investicijski-skladi/NID. Naložba v  delnice NID je primerna za male vlagatelje ali velike vlagatelje, ki (i) se zavedajo, da je likvidnost naložbe v delnice NID omejena; (ii) za katere je naložba v  delnice NID del razpršenega naložbenega portfelja; in (iii) ki v celoti razumejo in so pripravljeni sprejeti tveganja, povezana z naložbo v  delnice NID. Vlagatelj se z naložbo izpostavlja tveganju in lahko izgubi del ali celoten vloženi kapital. Naložba ne vključuje nobene zaščite glavnice ali donosa, prihodnja vrednost naložbe pa je odvisna od tržnih razmer in uspešnosti poslovanja.Vlagatelji morajo pred odločitvijo pridobiti dodatne informacije, ki jih štejejo za potrebne, ter opraviti lastno analizo tveganj. Nobene informacije v Prospektu se ne smejo šteti kot zagotovilo glede prihodnje uspešnosti. Pred naložbeno odločitvijo in v primeru kakršnega koli dvoma priporočamo posvet z neodvisnim, ustrezno pooblaščenim finančnim, pravnim ali davčnim svetovalcem. NID je vpisana v Register alternativnih investicijskih skladov in je pod neposrednim nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev RS, Poljanski nasip 6, Ljubljana.  Delnice družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d.d. bodo uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi. Produkt, ki ga kupujete, ni enostaven in je morda težko razumljiv. Organizator prodaje delnic družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d.d., v upravljanju družbe NLB Skladi, d.o.o., je družba NLB d.d. Vpis delnic poleg organizatorja prodaje omogočata družbo BKS BANK AG in ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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