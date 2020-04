Prva osebna odslej z video identifikacijo

Ljubljana -je skupaj s partnerjema,in družbo, poslovanje popolnoma digitalizirala ter vzpostavila sistem video identifikacije in digitalnega upravljanja vseh poslovnih transakcij. Z video identifikacijo je mogoče skleniti tudi življenjska zavarovanja oziroma naložbena varčevanja.Predsednik uprave Prve osebne zavarovalnice Janez Kranjc je ob tem povedal, da so preobrat v času epidemije stranke naredile tudi pri sklepanju zavarovanj, saj zaznavajo večje povpraševanje po življenjskem zavarovanju oziroma naložbenem varčevanju, kot tudi po dodatnem zdravstvenem zavarovanju. »Glede na uredbo vlade o prepovedi neposrednega trženja, ki je bil do nedavnega prevladujoči prodajni kanal zavarovanj, smo se razmeram zelo hitro prilagodili in danes naša prodaja v celoti poteka na daljavo,« je še povedal Janez Kranjc.Video identifikacija predstavlja nov način prodaje zavarovalniških produktov Prve, kjer fizični stik ni več obvezen. Skozi proces video identifikacije stranko vodi svetovalec, celoten postopek pa traja pet minut. Kot je še zapisano v sporočilu za javnost, s pomočjo video identifikacije obstoječim in potencialnim zavarovancem zagotovijo elektronsko identiteto, to je osebna izkaznica stranke v digitalnem ekosistemu. S tem so življenjska zavarovanja in naložbena varčevanja dosegljiva preko kateregakoli digitalnega kanala in naprave.V Telekomu Slovenije video identifikacijo izvajajo skladno z vsemi predpisi v posebej za to zasnovanem klicnem centru, poudarja, direktor Poslovnega trga v Telekomu Slovenije. »Po uspešno opravljenem postopku si posameznik ustvari e-identiteto, ki je varno shranjena v oblaku in dosegljiva zgolj njenemu lastniku. S pridobljeno e-identiteto lahko posamezniki opravljajo poslovne transakcije in druge storitve na daljavo.«Prva osebna zavarovalnica je za uporabo sistema video identifikacije pridobila vsa ustrezna dovoljenja pristojnih institucij in regulatorjev. Storitev pa bodo dodatno nadgradili v segmentih elektronskega podpisovanja, avtentikacije, pravne veljavnosti, sledljivosti in arhiviranja.