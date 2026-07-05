Prvi domači ETF na slovenske delnice

Slovenski kapitalski trg je dobil pomembno novost. Na Ljubljanski borzi je začel kotirati Ilirika SbitopTR UCITS ETF, prvi domači ETF na vodilne slovenske delnice. Vlagateljem omogoča, da z enim samim nakupom pridobijo izpostavljenost do indeksa Sbitop TR in s tem do najpomembnejših slovenskih borznih družb. ETF kotira pod oznako SLOTR, njegova upravljavska provizija pa znaša 0,60 odstotka na leto. Za trgovanje je na voljo prek mobilne aplikacije in trgovalne platforme Ilirika ter drugih članov Ljubljanske borze.

Z enim nakupom do slovenskega trga

Za številne vlagatelje je vprašanje, katere slovenske delnice kupiti, zahtevno. Posameznik mora spremljati poslovanje podjetij, ocenjevati njihovo vrednost, določati deleže posameznih naložb in portfelj skozi čas prilagajati. ETF ponuja preprostejšo rešitev. Z nakupom ene delnice sklada vlagatelj pridobi razpršeno izpostavljenost do podjetij, kot so Krka, NLB, Petrol, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Sava Re, Luka Koper, Salus in Cinkarna Celje. Namesto izbire med posameznimi družbami lahko z enim nakupom investira v osrednji del slovenskega delniškega trga. Če je bilo do zdaj vprašanje, katere slovenske delnice izbrati, domači ETF ponuja preprost odgovor: kupi slovenski trg.

Celotne dividende ostanejo naložene

Pomembna je tudi oznaka TR oziroma »total return«. Celotne dividende, ki jih sklad prejme od podjetij v indeksu, se samodejno reinvestirajo v portfelj sklada. Vlagatelj dividend ne prejema neposredno na račun, ampak denar ostaja naložen in povečuje vrednost njegove naložbe. To omogoča delovanje obrestno-obrestnega učinka in je na slovenskem trgu posebej pomembno, saj dividende predstavljajo velik del dolgoročnega skupnega donosa.

Razpršenost zmanjšuje tveganje

Dogajanje leta 2026 kaže, da se posamezne družbe v istem okolju lahko razvijajo zelo različno. NLB ostaja podprta z rastjo kreditov, visokim kapitalom, privlačno dividendo in aktualno prevzemno zgodbo. Krka nadaljuje rast osnovnega poslovanja, Telekom Slovenije pa izboljšuje rezultate tudi z naložbami v optiko, omrežje 5G in družbo IPKO.

Petrol je po drugi strani občutil pritisk regulacije cen goriv, Triglav in Sava Re pa sta ohranila stabilno poslovanje in močno dividendno zgodbo. ETF vse te družbe združi v en portfelj. Slabše obdobje enega podjetja zato lahko vsaj delno izravnajo boljši rezultati drugih.

Naravna izbira za individualne naložbene račune

Domači ETF bi posebno vlogo lahko dobil v okviru individualnih naložbenih računov. Vlagateljem omogoča, da del dolgoročnih prihrankov prek enega preglednega produkta namenijo domačemu kapitalskemu trgu, ne da bi morali sami izbirati in spremljati posamezne delnice. To je lahko posebej zanimivo za varčevalce, ki želijo sodelovati pri rasti slovenskih podjetij, vendar nimajo časa, znanja ali interesa za aktivno upravljanje portfelja. Ker se celotne dividende samodejno reinvestirajo, je produkt primeren predvsem za dolgoročno varčevanje.

Domačemu bo sledil globalni World ETF

Ilirika pripravlja tudi globalni World ETF, namenjen razpršeni izpostavljenosti do podjetij iz gospodarsko razvitih držav OECD. Prvi sklad odgovarja na vprašanje, kaj kupiti doma, drugi pa, kako investirati v razviti svet. Skupaj predstavljata preprosto kombinacijo domače in globalne izpostavljenosti. Vlagatelj lahko del premoženja nameni vodilnim slovenskim podjetjem, drugi del pa razprši med podjetja razvitih svetovnih gospodarstev.

Nov korak za Ljubljansko borzo

Prihod prvega domačega ETF je pomemben tudi za razvoj slovenskega kapitalskega trga. Slovenski vlagatelj lahko prvič prek domačega produkta in domačega upravljavca z enim nakupom investira v košarico vodilnih slovenskih delnic.

Večje vključevanje prebivalstva na kapitalski trg bi lahko pripomoglo k večji likvidnosti Ljubljanske borze, boljši finančni pismenosti in lažjemu dostopu slovenskih podjetij do kapitala. ETF sicer ni brez tveganja. Njegova vrednost se spreminja skupaj s cenami slovenskih delnic, domači trg pa je zaradi svoje velikosti bolj geografsko in sektorsko koncentriran od velikih svetovnih trgov. Kljub temu vlagatelju omogoča preglednejšo razpršitev, kot jo običajno doseže z nakupom ene ali dveh posameznih delnic.

Največja prednost sklada SLOTR je zato preprostost: z enim nakupom vlagatelj investira v vodilna slovenska podjetja, celotne prejete dividende pa se samodejno reinvestirajo.