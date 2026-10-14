Prvi odpadki iz krške jedrske elektrarne bodo v skladišču na začetku leta 2028

Odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) bo začelo poskusno obratovati prihodnje leto, vanj pa naj bi leto pozneje prenesli odpadke iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Prvi silos bo imel dovolj prostora za vse NSRAO iz krške jedrske elektrarne in drugih virov, industrije, medicine in raziskav, do predvidene razgradnje NEK leta 2043. Če bodo obratovanje nuklearne elektrarne znova podaljšali, bo treba začeti izkop še za drugi silos. Enako bo v primeru gradnje druge elektrarne. Direktor Agencije za radioaktivne odpadke (Arao), ki je investitor v novo odlagališče, Sandi Viršek, je povedal, da so v Vrbini našli prostor za štiri silose, za dva imajo okoljevarstveno dovoljenje, za tega, ki ga gradijo, pa tudi gradbeno dovoljenje. Povedal je, da bo odlagališče z vsemi stavbami ...