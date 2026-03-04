Tečaj Vzajemne skočil na neverjetnih pet evrov

Zaradi precejšnjega presežka povpraševanja velja še enkrat opozoriti, da Vzajemna prvi dobiček načrtuje v letu 2028. Če bodo razmere ugodne, bi se to lahko zgodilo prihodnje leto. Po dobičkonosnosti pa Vzajemna verjetno še več let ne bo primerljiva z največjima dvema zavarovalnicama.

V prvi polovici lanskega leta je zbrala 17,3 milijona evrov bruto zavarovalnih premij, kar je 13 odstotkov več kot v istem obdobju predlanskim. Iz objavljenega prospekta je razvidno, da je dobiček zavarovalnih poslov skupine Vzajemna v prvi polovici lanskega leta znašal 3,7 milijona evrov, kar je skoraj pol manj kot v istem obdobju leta 2024.