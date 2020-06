Prvi turist že izkoristil bon

Kdo je dobil bon?

Za kaj je mogoče porabiti turistične bone?

Ali bo treba celotno vsoto bona porabiti pri enem ponudniku?

Kako poravnam prenočitev s turističnim bonom in kaj potrebujem za to?

FOTO: Egon



Ali so boni prenosljivi?

Do kdaj bo mogoče porabiti bon in kaj, če ga posameznik ne bo unovčil?

Ali lahko ponudnik zavrne plačilo z bonom?

Ali bo mogoče z bonom plačati apartma, kjer bom nastanjen s prijatelji?

Kdo bo nadziral morebitne zlorabe?

Danes ob 7. uri je bila pri enem izmed turističnem ponudniku že izvedena prva rezervacija bona, so sporočili iz Fursa, receptorski portal pa je zaživel že včeraj. Spomnimo, v okviru tretjega koronapaketa je vlada polnoletnim državljanom namenila 200 evrov za prenočitev (z zajtrkom) pri izbranem ponudniku, mladoletni pa so dobili bon v višini 50 evrov.Bon bo vpisan kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu finančne uprave (Furs). Do bona bodo upravičeni vsi, ki so imeli 13. marca v Sloveniji prijavljeno stalno bivališče, vrednost bona pa bo mogoče spremljati tudi prek mobilne aplikacije e-davki. Furs je odprl tudi posebno številko za informacije o bonih: 08 200 10 05.Z bonom je mogoče plačati prenočitev ali prenočitev z zajtrkom v nastanitvenih obratih, ki so bili za to registrirani 13. marca. To so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije s sobami, zasebne sobe, planinski domovi in mladinska prenočišča, avtokampi, glampingi in druge nastanitve za krajši čas. Sem sodijo tudi sindikalni objekti, če so za to registrirani.Ne. Vlada je z uredbo določila, da bo bon lahko porabljen po delih in tako unovčen v večkratnem znesku. Neporabljeni denar bo ostal na računu upravičenca in ga bo lahko potrošil pri drugem ponudniku prenočitve. S tem je vlada prisluhnila predvsem planinskim kočam, v katerih so cene prenočitev nižje.Upravičenec bo bon lahko izkoristil tako, da bo ob prijavi na dan prihoda ponudnika nastanitve, ki bo imel vpogled v stanje na računu bona, obvestil, da bo storitev poravnal z vavčerjem. Gost bo moral s seboj imeti osebni dokument, pri receptorju bo nato podpisal izjavo za plačilo. V izjemnih primerih, denimo, če v planinski koči ne bo spleta in dostopa do Fursovega sistema, bo gost nastanitev plačal sam, Furs pa mu bo nato te stroške v višini bona povrnil. Če bo hotel bon za mladoletno osebo unovčiti nekdo, ki ni njegov zastopnik (na primer stric), bo moral imeti podpisano posebno izjavo, ki jo je mogoče najti na spletni strani Fursa.Da. Bon je prenosljiv med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej med starimi starši, starši, otroki, otroki zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki, zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Prenos se bo uredil s podpisom posebne izjave, ki jo najdete na spletni strani Fursa.Bon bo mogoče porabiti do 31. decembra letos. Če upravičenec bona do takrat ne bo unovčil, bo ostal praznih rok, saj zakon določa, da od države ne more zahtevati izplačila bona v denarju.Da, saj to ni zakonsko obvezno, ampak je stvar odločitve ponudnika, vendar minister Počivalšek ne vidi razloga, zakaj bi turistični ponudniki to zavračali. Je pa priporočljivo ponudnike nastanitve pred rezervacijo vprašati, ali bone sprejemajo.Zakon tega ne omejuje, pomembno je, da plača tisti, ki najame nastanitev.Na Fursu pravijo, da bodo poskušali ponudnike nadzirati v realnem času in da bodo pri tem povezani tudi s knjigo gostov, ki se vodi pri policiji. Nadzor bo izvajal tudi tržni inšpektorat. Globe za kršitev za fizično osebo znašajo od 200 do 600 evrov, za pravno pa kar od 1200 do 40.000 evrov.