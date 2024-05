Prvi večji koraki k zelenemu prehodu

Minuli petek so v Luki Koper privezali najsodobnejšo ladjo ro-ro za pretovor vozil Cerulean Ace, ki jo poganja utekočinjeni zemeljski plin (UZP). Povsem novo ladjo velikega japonskega ladjarja Mitsui O.S.K. Lines (MOL) so splovili letos in je na svojem prvem potovanju med Daljnim vzhodom in Evropo. Za Luko Koper je prihod take ladje še en dokaz, da konkretno uresničuje številne zaveze zelenega prehoda.

Japonski ladjar MOL je eden najpomembnejših ladjarjev s področja prevoza vozil, s katerim koprsko pristanišče sodeluje že več kot deset let. Okolju prijaznejša ladja sodi med večje te vrste, saj meri 200 metrov in lahko naenkrat pripelje 7000 avtomobilov. Z Daljnega vzhoda vozi v Evropo predvsem japonske in južnokorejske avte, nazaj pa večinoma mercedese, BMW-je in jaguarje land roverje.

MOL, ki ima kar 800 tovornih ladij, je že pred časom naročil 14 novih ladij ro-ro (za transport tovora na kolesih) s pogonom na plin. Cerulean Ace je prva od enajstih iz serije Blue. Utekočinjeni zemeljski plin sodi med perspektivne in učinkovite alternativne energente, ki prispevajo k zmanjševanju negativnih vplivov pomorskega transporta na okolje. Izpuste CO 2 zmanjšuje za približno 25 do 30 odstotkov, omogoča 98-odstotno zmanjšanje izpustov žveplovega oksida (SOx) in 85-odstotno zmanjšanje izpustov dušikovih oksidov (NOx). S takim pogonom manj onesnažuje okolje tudi v času, ko je v pristanišču.

Zemba – nič izpustov

v pomorskem transportu

Japonska ladja ro-ro je druga na plinski pogon, saj so pred tremi tedni najprej privezali že kontejnersko ladjo Scandola francoskega ladjarja CMA-CGM, ki lahko prevaža 15.000 zabojnikov TEU. Francoski ladjar ima v svojem ladjevju že 35 čezoceank na zemeljski plin, v prihodnjih štirih letih naj bi njihovo število povečali na 120. Ob prihodu v Koper je generalni direktor CMA-CGM za območje Jadrana Bine Štancar povedal, da plutje Scandole izkazuje ladjarjevo zavezo, da zmanjša ogljični odtis in uveljavi okolju prijaznejše oblike transporta in logistike. Francoski ladjar si je zastavil načrt, da do leta 2050 doseže ničelno emisijo oziroma podnebno nevtralnost.

Tudi japonski ladjar je prisiljen avtomobile v Koper peljati okoli Afrike, ker je plutje čez Rdeče morje še zmeraj prenevarno. Tovorni promet v Kopru pa se kljub temu vse bolj približuje zastavljenim načrtom.

Član uprave Luke Koper Gregor Belič pa je pojasnil, da ladjam, ki izpolnjujejo več okoljskih kriterijev za zmanjšanje vplivov na okolje, že danes omogočajo plačilo nižjih pristaniških pristojbin. »Luka Koper sodi med najrazvitejše na področju uvajanja ukrepov zelenega prehoda. Prihodi sodobnih ladij pa so zgolj eden od konkretnih korakov k uresničevanju trajnostnega razvoja na področju okolja. Največji svetovni ladjarji se namreč vse bolj vključujejo v združenje Zemba (Zero Emission Maritime Buyers Alliance), ki si s kupci pomorskih storitev in proizvajalci blaga prizadeva tudi na področju pomorskih prevozov dosegati ničelno stopnjo okolju nevarnih izpustov. Luka Koper se vse bolj pripravlja na tak sistem pomorskega transporta,« je dejal Gregor Belič.

Od plina do metanola

in sončnih elektrarn

Sredi junija pričakujejo v Kopru še ladjo z nekoliko naprednejšo okoljsko tehnologijo, saj so napovedali prihod najnovejše kontejnerske ladje skupine Astrid​ Maersk, ki so jo izdelali prejšnji mesec in jo poganja metanol.

Luka Koper uvaja celo vrsto ukrepov na področju podnebne nevtralnosti. Tako so se lotili elektrifikacije talne mehanizacije in delovnih strojev, že nekaj časa po pristanišču testirajo tudi električni vlačilec. Aprila so v okviru 2,8 milijona evrov vrednega projekta Soporem predali namenu tudi eno največjih sončnih elektrarn v državi s 3,3 MW, ki so jo namestili na 15.000 kvadratnih metrov streh terminala za razsute tovore. Z njo proizvedejo toliko elektrike, kot je porabi 880 gospodinjstev. Do leta 2030 pa bodo potrojili moč sončne elektrarne in sami proizvedli več kot četrtino takrat potrebne elektrike.