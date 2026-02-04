Prvi vlak pelje 11. marca z dizelsko lokomotivo

Komercialne vožnje z vlakom šele čez eno leto. Najtežji del velike naloge bo vendarle opravljen marca, poslej le še rutina.

Dvomov ni več: prvi vlak bo po drugem tiru res zapeljal 11. marca, kot je uprava 2TDK napovedala že pred več meseci. Doslej so položili več kot 22 kilometrov tirov. Glede na to, da jih zdaj na teden položijo več kot 1000 metrov, bi morali zadnje tire položiti prve dni marca. Seveda bo vlak vlekla dizelska lokomotiva in marca letos še ne bodo vozili komercialni vlaki. Vsa preostala dela na tiru bi morali po pogodbah končati septembra 2026, a bodo (neuradno) trajala predvidoma še do konca leta, še mesec ali dva pa bosta potrebna za dokončno vzpostavitev nadzora, testiranje proge in vodenje vlakovnega prometa. Redni prevozi z vlakom na drugem tiru se bodo začeli šele čez približno eno leto. To je sicer nekoliko kasneje od napovedi ob začetku del, vendar bo zamuda ob uresničeni tako zahtevni ...