Prvo polletje je v povprečju prineslo minus

Slovenski borzni indeks SBITOP je v prvem polletju letos izgubil devet odstotkov vrednosti, medtem ko je v istem obdobju lani pridobil 11 odstotkov. V prvem polletju letos so med SBITOP podjetji, če zanemarimo delnice holdinga KD Group (+10 odstotkov), na ceni pridobile samo delnice novomeške Krke, in sicer 13 odstotkov. Za primerjavo lahko omenimo, da so se delnice Krke v istem obdobju lani podražile za devet odstotkov. Ni pa presenetljivo, da so v prvem polletju zaradi negativnih učinkov covida-19 največ izgubile delnice NLB (–39 odstotkov) in podjetja Unior (–31 odstotkov).Zadnji slovenski makroekonomski podatki o industrijski ...