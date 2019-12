PSA in FiatChrysler sta se dogovorila za združitev

Preberite tudi: Električnih avtov več, a je njihov delež v EU še zelo majhen

AFP Združeno podjetje ima letno prodajo 8,7 milijona vozil na leto. FOTO: AFP

Kot se je že napovedovalo, sta skupiniindanes podpisali sporazum o enakovredni združitvi, s katero bo nastalo četrto največje avtomobilsko podjetje na svetu.Z znamkami Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati Jeep, Chrylser, Dodge in RAM na leto skupaj prodajoNjihov letni promet znaša skoraj 170 milijard evrov, skupaj zaposlujejo več kot 400.000 ljudi. Njihova skupna tržna kapitalizacija znaša 50 milijard dolarjev.Združitev naj bi efektivno izvedli v 12–15 mesecih in pričakujejo, da bodo letni prihranki znašali 3,7 milijarde evrov, kar nameravajo doseči s skupnimi tehnologijami in skupno nabavo. Tako kot že ob prvi objavi napovedi posla tudi zdaj ne govorijo o kakem zapiranju tovarn, naj bi pa v prihodnje večina njihovih izdelkov prihajala z dveh glavnih konstrukcijskih osnov (platform).Skupina PSA je bila doslej veliko močnejša v Evropi, FiatChrysler pa predvsem z ameriškimi znamkami v Severni Ameriki. Ne eden ne drug nista posebej močna na Kitajskem. Dosedanji PSA-jev kitajski delničar, skupina Dongfeng, je pred objavo današnjega posla svoj delež v francoskem podjetju občutno zmanjšal.Prvi človek skupine PSAbo postal tudi izvršni direktor združenega podjetja za obdobje petih let. Kot je Tavares povedal v konferenčnem klicu z novinarji, »so izzivi pred industrijo zelo veliki, tu je evropski zeleni načrt (elektrifikacija pogonov op. p.), so avtonomna vozila, je povezljivost ... za vsa ta področja pa so potrebna velika sredstva, sposobnosti in znanje«.Kot je zdaj jasno, nedavna tožba General Motors, ki jo je vložil proti FiatChryslerju zaradi domnevnega podkupovanja ameriških avtomobilskih sindikatov, ni v ničemer upočasnila danes objavljene združitve, kot je dejal prvi operativec FiatChryslerja Mike Manley, je tožba nesmiselna.