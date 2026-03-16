Ptujski perutninar s 100-milijonsko naložbo

Podpisana je pogodba med ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter Skupino Perutnina Ptuj (PP) o dodelitvi subvencije za eno največjih naložb na področju živilstva v Podravju in Sloveniji. Podpisala sta jo gospodarski minister Matjaž Han ter Enver Šišić, generalni direktor in predsednik kolegija direktorjev Skupine PP. »Investicije, kot je današnja, pomenijo več ko le razvoj enega podjetja. Pomenijo krepitev celotne gospodarske strukture države. In pomenijo potrditev pravilno usmerjenega razvoja slovenskega gospodarstva,« sta po podpisu sporočila Han in Šišić.