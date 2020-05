Računsko sodišče Banki Slovenije izreklo negativno mnenje

Kaj so ugotovili državni revizorji?

Računsko sodišče opozarja, da se je pri izvajanju revizije soočalo z nepričakovanimi ovirami pri pridobivanju dokazil in pojasnil s strani Banke Slovenije, in sicer predvsem na področju revizije uspešnosti poslovanja. Banka Slovenije je namreč za posredovanje pomembnega dela dokumentacije morala pridobiti soglasja Evropske komisije in Evropske centralne banke.



Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Banke Slovenije v letih 2017 in 2018 izreklo negativno mnenje, ker je poslovala v neskladju s predpisi, internimi akti in pogodbenimi določili, ugotavlja poročilo računskega sodišča. Revizija nadzorniške funkcije Banke Slovenije v času dokapitalizacije in sanacije bank še ni končana.Na računskem sodišču pojasnjujejo, da je revizija imela dva cilja. Eden se je nanašal na preverjanje uspešnosti poslovanja Banke Slovenije pri izvajanju njene nadzorniške vloge od leta 2008 do leta 2013 ter pri izvajanju ukrepov, ki so vodili do porabe proračunskih sredstev, drug cilj pa se je nanašal na preveritev pravilnosti njenega poslovanja v letih 2017 in 2018. »Omenjena cilja med sabo nista neposredno povezana, kar je omogočilo izdajo dveh ločenih poročil,« pojasnjujejo. Banko Slovenije je v revidiranjem obdobju do aprila 2018 vodil, nato pa viceguvernerMed drugim so ugotovili neustrezno ureditev pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih, pomanjkljive razpise in nepreglednost pri novih zaposlitvah. Tako je bil v enem postopku nove zaposlitve bil v drugi krog ocenjevanja po merilih uvrščen tudi kandidat, ki ni izpolnjeval vseh razpisnih pogojev, ugotavlja računsko sodišče. In še, da so eno osebo zaposlili na zahtevnejšem delovnem mestu, kot je bilo navedeno v objavi prostega delovnega mesta.Nepravilnosti so državni revizorji odkrili tudi pri odpravninah: Stroški Banke Slovenije v letih 2017 in 2018 za izplačane odpravnine so znašali 888.439 evrov, skupne ugotovljene nepravilnosti pri odpravninah pa znašajo 536.512 evrov. Izpostavili so odpravnino ob predčasni prekinitvi mandata guvernerja, kar se je zgodilo v primeruBoštjana Jazbeca, ki je s funkcije odšel v letu 2018. To po mnenju revizorjev ni bilo v skladu s pravilnikom banke, ki ji je tako nastalo za 88.041 evrov stroškov.Pri stroški dodatnih izplačil zaposlenim v letih 2017 in 2018, ki jih je Banka Slovenije izplačala v obliki mesečne delovne uspešnosti, polletne delovne us-uspešnosti, trinajste plače, nagrad za izjemne rezultate dela in nadurnega dela so revizorji ugotovili za najmanj 1,5 milijona evrov nepravilnosti. Skupaj so ti stroški znašali 6,3 milijona evrov.Napake je računsko sodišče odkrilo tudi pri javnih naročilih. Skupna vrednost nabav, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti po njihovih izračunih znesejo 2,7 milijona evrov. Med drugim se centralni banki očita nepreglednost postopkov, neustrezno ocenjevanje vrednosti in kršitev pravil. Banka Slovenije je v letih 2017 in 2018 za službena potovanja in prevozne storitve izkazala za 1,5 milijona evrov stroškov, od tega se 885.454 evrov nanaša na nakupe letalskih kart.Državni revizorji opažajo tudi nepreglednost in razsipnost pri reprezentanci Banke Slovenije. Za leti 2017 in 2018 je izkazala za 185.961 evra reprezentančnih stroškov ter stroškov novoletnih srečanj in obdarovanj. Pri tem revizorji opozarjajo, da banka ne razpolaga nima sklepov ožjega kolegija guvernerja o odločanju glede višine osebne repre-zentance članom Sveta Banke Slovenije in drugim zaposlenim, kot to določajo navodila za uporabo sredstev reprezentance.