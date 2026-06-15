Radenska in Pepsi po več desetletjih zaključujeta sodelovanje

Družba Radenska od prihodnjega leta ne bo več polnila pijač pod blagovno znamko Pepsi. Kot so sporočili iz podjetja, s spremembo v partnerskem portfelju dodatno krepijo strateški fokus na razvoju lastnih blagovnih znamk in osrednji poslovni dejavnosti.

»Danes imamo močne blagovne znamke, sodobne proizvodne zmogljivosti, veliko znanja in predano ekipo, ki ji zaupam. Verjamem, da spremembe odpirajo nove priložnosti,« je ob koncu sodelovanja s Pepsi zapisal glavni izvršni direktor Radenske Adriatic Marian Šefčovič.

Po njegovih besedah so v podjetju skozi čas dokazali prilagodljivost, vztrajnost in uspešno odzivanje na različne izzive. »Zdaj se osredotočamo na lastne blagovne znamke ter nadaljnjo krepitev položaja in postavljanje trdnih temeljev za prihodnjo rast,« so Šefčoviča povzeli v sporočilu za javnost.

Kot so še zapisali, z dolgoročnega vidika sprememba predstavlja priložnost za celotno skupino Kofola, katere del je Radenska Adriatic, v smeri nadaljnje krepitve lastnega poslovnega modela.

Radenska trenutno pripravlja celovit načrt prehoda, ki bo zagotovil nemoteno prilagoditev novim razmeram. Proizvodne in distribucijske zmogljivosti, ki se bodo sprostile, bodo usmerjene v širitev in pospešeno rast lastnih izdelkov ter drugih licenčnih blagovnih znamk.

»Z vidika skupine Kofola gre za posel z nizko maržo, ki je prispeval le nekaj odstotkov naših prihodkov. To vidimo predvsem kot priložnost za nadaljnjo rast naših blagovnih znamk,« je pojasnil glavni izvršni direktor skupine Kofola Jannis Samaras.

Vodstvo je zaposlene o končanju sodelovanja s Pepsi obvestilo prejšnji teden. Po poročanju portala Preiskovalno jim podrobnosti o organizacijskih ali kadrovskih posledicah izgube licence niso predstavili, zaposleni pa so ocenili, da bo prvi ukrep ta, da ne bodo podaljšali pogodb zaposlenim za določen čas.