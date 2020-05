Radenska je preživela 150 let, pa bo tudi sedanjo krizo

Češka skupina Kofola, ki je že dobrih pet let tudi lastnica Radenske, se je ta mesec pohvalila, da jim je uspelo kljub pandemiji poslovne rezultate v prvem četrtletju ohraniti na lanski ravni. Prihodki so bili skoraj na enaki ravni, denarni tok (EBITDA) pa je celo zrasel za 0,6 odstotka. K takšnemu rezultatu je največ prispevala Radenska oziroma Adriatic regija, ki je ustvarila 0,9-odstotno rast prihodkov in tako izničila upad prihodkov na območju Češke in Slovaške. Pogovarjali smo se z Marijanom Šefčovičem, ki je direktor Radenske vse od Kofolinega prevzema pred petimi leti. Kako ste vi osebno in kako je Radenska previharila ...