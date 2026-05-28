Raiffeisen bliže vrnitvi v Slovenijo kot NLB vstopu na Hrvaško

V prevzemnem boju z NLB za banko Addiko uprava tarče podprla avstrijsko skupino.

NLB se, kot kaže, tudi v drugo odmika prevzem avstrijske banke Addiko. V tekmi z avstrijsko Raiffeisen banko je v prednosti slednja, potem ko je njeno ponudbo sprejel srbski holding Alta Group in sta jo podprla tudi uprava in nadzorni svet Addiko banke. Ključni razlog, da je uprava podprla sicer nižjo ponudbo Raiffeisen banke, je prav ta, da se je za to ponudbo odločil srbski holding, s čimer je bolj verjetno, da bo ta ponudba uspela. Raiffeisen ponuja 26,5 evra za delnico banke Addiko, pri čemer se je s srbskim holdingom dogovoril, da mu bo po uspešnem prevzemu prodal poslovno mrežo Addiko v Srbiji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini. Ob uspešni odprodaji mreže pa bi lahko delničarji, ki so sprejeli ponudbo Raiffeisna, prejeli še dodatno poplačilo, je razvidno iz ocene ponudbe, ki jo ...