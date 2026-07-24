Raiffeisen dobil boj za banko Addiko

»Raiffeisen Bank International (RBI) je na EQS News potrdila, da po izteku zakonskega roka za umik sprejema javne ponudbe 23. julija ob 17. uri ni prejela nobenih zahtev za umik predhodno deponiranih delnic, kar pomeni, da je dosegla minimalni prag 55 odstotkov, ki ga je postavila kot pogoj za uspeh svoje javne ponudbe,« so sporočili iz RBI. NLB je zbrala približno 30 odstotkov glasov.

Javno ponudbo Raiffeisen Bank International AG so sprejeli delničarji, ki predstavljajo 55,58 odstotka delnic, pomembnih za izračun minimalnega praga za uspeh ponudbe, to je skupno 10.720.331 delnic Addiko Bank, vključno z 1.878.167 delnicami v lasti skupine ALTA.

Obdobje sprejema ponudbe traja do 29. julija do 17. ure. Kot smo poročali, bo RBI Addiko bank razkosal, RBI bo dobil Slovenijo in Hrvaško, ALTA pa BiH, Srbijo in Črno goro. Prevzem morajo odobriti še regulatorji.