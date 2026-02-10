Ali bi zaposleni raje višjo plačo ali udeležbo pri dobičku

Državni zbor naj bi jutri le potrdil novi zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, ki bo prinesel ugodnejše pogoje za delitev dobička med zaposlene. To podpira tudi večina vprašanih v anketi, ki jo je za Delo opravil inštitut Mediana. Delitev dobička med zaposlene je bila sicer mogoča že do zdaj, vendar je bila ureditev za podjetja neprivlačna, zato so se za to možnost odločali le redki. V anketi smo še preverili, ali pričakujejo, da se bo dobiček tudi zares delil in kaj je bolje – višja plača ali udeležba pri dobičku.