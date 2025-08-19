  • Delo d.o.o.
    Novice

    Rasa, moč in denar v Južni Afriki

    Ogromni stroški programa za gospodarsko opolnomočenje črnskega prebivalstva.
    Po nedavni anketi agencije Ipsos si 44 odstotkov Južnoafričanov želi, da se BEE nadaljuje. Približno 36 odstotkov jih meni, da bi ga morali ukiniti, 20 odstotkov je neodločenih. Tistih, ki pravijo, da zavira gospodarsko rast, je dvakrat več od tistih, ki pravijo, da jo spodbuja. Foto Shafiek Tassiem/Reuters
    Po nedavni anketi agencije Ipsos si 44 odstotkov Južnoafričanov želi, da se BEE nadaljuje. Približno 36 odstotkov jih meni, da bi ga morali ukiniti, 20 odstotkov je neodločenih. Tistih, ki pravijo, da zavira gospodarsko rast, je dvakrat več od tistih, ki pravijo, da jo spodbuja. Foto Shafiek Tassiem/Reuters
    The Economist
    19. 8. 2025 | 05:00
    10:58
    Po koncu apartheida se je Južna Afrika lotila enega najobsežnejših poskusov na svetu za odpravo rasne neenakosti. V središču teh prizadevanj je program za gospodarsko opolnomočenje črnskega prebivalstva (BEE – Black Economic Empowerment), skupek politik, ki podjetjem v bistvu nalaga, da prodajajo poceni sredstva temnopoltim vlagateljem, zaposlujejo več temnopoltih menedžerjev in več naročajo pri temnopoltih dobaviteljih. Toda vodilni program Afriškega nacionalnega kongresa (ANC), stranke, ki je na oblasti od leta 1994, je danes pod vprašajem kot še nikoli prej.

    Južna Afrikatuji člankiDelo Global

