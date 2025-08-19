Rasa, moč in denar v Južni Afriki

V nadaljevanju preberite:

Po koncu apartheida se je Južna Afrika lotila enega najobsežnejših poskusov na svetu za odpravo rasne neenakosti. V središču teh prizadevanj je program za gospodarsko opolnomočenje črnskega prebivalstva (BEE – Black Economic Empowerment), skupek politik, ki podjetjem v bistvu nalaga, da prodajajo poceni sredstva temnopoltim vlagateljem, zaposlujejo več temnopoltih menedžerjev in več naročajo pri temnopoltih dobaviteljih. Toda vodilni program Afriškega nacionalnega kongresa (ANC), stranke, ki je na oblasti od leta 1994, je danes pod vprašajem kot še nikoli prej.