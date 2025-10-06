  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Rast cen delnic farmacevtskih družb

    Dogovor s Pfizerjem je bil sprejet zelo pozitivno, predvsem zato, ker je manj strog, kot so nekateri v panogi najprej pričakovali.
    Farmacevtski in zdravstveni sektor zunaj ZDA sta se v prvem mandatu Donalda Trumpa izognila carinam, zdaj pa želi Trump s carinami prisiliti farmacevtske družbe, da vzpostavijo proizvodnjo zdravil v ZDA. FOTO: Carlo Allegri/Reuters
    Farmacevtski in zdravstveni sektor zunaj ZDA sta se v prvem mandatu Donalda Trumpa izognila carinam, zdaj pa želi Trump s carinami prisiliti farmacevtske družbe, da vzpostavijo proizvodnjo zdravil v ZDA. FOTO: Carlo Allegri/Reuters
    Tilen Banko, Pokojninska družba A
    6. 10. 2025 | 06:00
    4:02
    Z začetkom meseca so se podražile delnice evropskih in ameriških farmacevtskih družb. Zasluga gre dogovoru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in farmacevtsko družbo Pfizer glede nižjih cen zdravil v ameriškem zdravstvenem programu Medicaid ter vzpostavitev proizvodnje Pfizerja v ZDA v zameno za odlog carin. Na dan dogovora so se delnice globalnih farmacevtskih družb podražile za 3,7 odstotka, delnice družbe Pfizer pa za 7,1 odstotka. Zakaj je ta dogovor tako pomemben za globalno farmacevtsko panogo?

    Visoke cene zdravil v ZDA

    Farmacevtski in zdravstveni sektor zunaj ZDA sta se v prvem Trumpovem mandatu ognila carinam, zdaj pa želi Trump s carinami prisiliti farmacevtske družbe, da vzpostavijo proizvodnjo zdravil v ZDA. Carine je sprva napovedal v višini sto odstotkov od 1. oktobra naprej, ki pa jih je po dogovoru z borzno družbo Pfizer umaknil, saj pričakuje, da bo v prihodnje sklenil še več podobnih sporazumov. Pacienti v ZDA morajo v povprečju plačati trikrat več za zdravila, kakor plačujejo v drugih razvitih državah. Trg zdravil v ZDA ni centraliziran in reguliran kot v večini drugih držav, temveč cene praviloma določajo farmacevtske družbe, o njihovi višini pa se nato pogajajo zasebne zavarovalnice. V Evropi se vlade posameznih držav neposredno pogajajo s farmacevtskimi družbami o določitvi najvišjih cen zdravil, do katerih stroške krijejo državne zdravstvene blagajne. Te privatne zavarovalnice v ZDA se po navadi zanašajo na posrednike, imenovane PBM (Pharmacy benefit managers), ki so večji in imajo večjo pogajalsko moč, žal pa so hkrati manj transparentni in spodbujeni z višjimi provizijami za dražja zdravila. Trump želi s svojimi ukrepi znižati cene teh zdravil in jih narediti dostopnejše za Američane. Na drugi strani pa farmacevtske družbe zagovarjajo višje cene zaradi pokrivanja stroškov za raziskave in razvoj.

    indeksi zdravstvo farmacija Foto Zx IGD
    indeksi zdravstvo farmacija Foto Zx IGD

    Dogovor Trump – Pfizer

    Pfizer je 30. septembra napovedal sodelovanje pri vzpostavitvi nove vladne spletne strani TrumpRx, ki bo omogočala neposredno prodajo zdravil potrošnikom brez posrednikov (PBM-jev). Po trenutnih napovedih bodo ameriški pacienti zdravila lahko kupovali v povprečju kar 50 odstotkov ceneje. Spletna stran bo pacientom omogočala iskanje želenega zdravila in jih nato preusmerila na spletno stran proizvajalca, kjer ga bodo lahko kupili neposredno. Ponudba farmacevta Pfizer bo vključevala večino zdravil za primarno zdravstveno oskrbo ter tudi nekaj specializiranih izdelkov. Pfizer prav tako načrtuje investicijo v gradnjo proizvodnje v ZDA, kar mu omogoča triletno obdobje odloga plačila carin. Ameriški predsednik Trump verjame, da bodo preostale farmacevtske družbe sprejele podoben sporazum in investirale v gradnjo proizvodnje zdravil v ZDA, zaradi česar je posledično predsednik tudi umaknil predlog stoodstotnih carin na farmacevtske izdelke.

    Vpliv na delniški trg

    Dogovor s Pfizerjem je bil sprejet zelo pozitivno, predvsem zato, ker je manj strog, kot so nekateri v panogi sprva pričakovali, hkrati pa prinaša več jasnosti po obdobju večmesečne nepredvidljivosti. Na dan dogovora so se delnice ameriških farmacevtskih družb podražile za tri odstotke.

    Rast cen delnic evropskih farmacevtov je znašala 5,4 odstotka, kar je največji dnevni donos po letu 2008. Med najdonosnejšimi ameriškimi in evropskimi delnicami so bile AstraZeneca (+11,2 odstotke), Biogen (+10,4 odstotka), Eli Lilly (+8,5 odstotka), Sanofi (+8,4 odstotka) in Merck (+7,7 odstotka).

