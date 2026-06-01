  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Rast delnic kljub inflacijskim pritiskom

    Oživitev zaskrbljenosti zaradi inflacije in višje projekcije so sprožile močan val razprodaj na obvezniških trgih.
    Tilen Banko, analitik, Pokojninska družba A FOTO: Osebni Arhiv
    Galerija
    Tilen Banko, analitik, Pokojninska družba A FOTO: Osebni Arhiv
    Tilen Banko, Pokojninska družba A
    1. 6. 2026 | 18:23
    1. 6. 2026 | 18:28
    5:11
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Mesec maj je minil v znamenju nadaljevanja geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu. Čeprav so med mesecem prihajale optimistične izjave o napredku v pogajanjih med ZDA in Iranom, dolgoročnega dogovora glede varne plovbe skozi Hormuško ožino še ni na vidiku. Kljub temu je na trgu nafte prevladal optimizem glede prihajajočega dogovora, saj se je nafta brent pocenila s 114 dolarjev, kot je znašala konec aprila, na približno 97 dolarjev danes. Vendar pa ta raven cen še vedno ostaja povišana, zaradi česar so skrbi glede inflacije in morebitnih energetskih šokov še kako prisotne, kar se je v maju močno odrazilo na obvezniških trgih.

    Razprodaja na obvezniških trgih

    Na trgu se je zgodil opazen premik v pričakovanjih glede dolgoročne inflacije. V maju so se tako okrepila tržna pričakovanja glede ameriške petletne inflacije čez pet let. Podobni inflacijski pritiski so prisotni tudi v Evropi, kjer je članica sveta ECB Isabel Schnabel opozorila, da bi bilo zaradi trenutne triodstotne inflacije referenčne obrestne mere primerno povišati že v juniju. Tržna pričakovanja za območje z evrom so namreč še bolj pesimistična in nakazujejo dvig inflacije do štiri odstotke do konca leta. Stopnjevanje inflacijskih pritiskov v prihodnje pričakujejo tudi pri britanski centralni banki (Bank of England). Glavni razlog za ponovni zagon inflacije lahko primarno pripišemo splošnim visokim ravnem cen nafte.

    Vse bolj prevladuje prepričanje, da bodo Fed, ECB in britanska centralna banka zaradi vztrajne inflacije prisiljene držati obrestne mere na povišanih ravneh bistveno dlje. FOTO: Reuters
    Vse bolj prevladuje prepričanje, da bodo Fed, ECB in britanska centralna banka zaradi vztrajne inflacije prisiljene držati obrestne mere na povišanih ravneh bistveno dlje. FOTO: Reuters

    Oživitev inflacijskih skrbi in višje projekcije so sprožile močan val razprodaj na obvezniških trgih, kar je posledično povzročilo delno rast donosnosti do dospetja. Donosnost do dospetja ameriške desetletne državne obveznice se je povzpela na skoraj 4,7 odstotka, kar predstavlja najvišje ravni v zadnjih dveh letih. Med vlagatelje se je vrnil strah pred scenarijem higher for longer. Vse bolj namreč prevladuje prepričanje, da bodo ameriška centralna banka (Fed), ECB in britanska centralna banka zaradi vztrajne inflacije prisiljene držati obrestne mere na povišanih ravneh bistveno dlje, kot je bilo pričakovano na začetku leta, ali pa jih celo dodatno zvišati. To je dodatno vplivalo na rast donosnosti do dospetja.

    Rekordi v znamenju umetne inteligence

    Delniški trgi so nadaljevali močno rast, pri čemer se je ameriški indeks S&P 500 zavihtel na nove zgodovinske rekorde. Glavno gonilo rasti so bili izjemno dobri četrtletni rezultati borznih družb. Razkorak med regijami ostaja opazen. Medtem ko so v ZDA podjetja cvetela, je bila rast v Evropi rahlo šibkejša (+3,5 odstotka). Evropske delnice so namreč bolj občutljive na šibkejše domače gospodarske kazalnike in negotovosti glede cen nafte, saj je Evropa energetsko bolj uvozno odvisna kot ZDA. Znotraj delniških trgov je ponovno dominiral ameriški tehnološki sektor, ki je doživel kar 13,3-odsotno rast. Absolutni zmagovalec meseca je bil polprevodniški gigant Micron z rastjo za 81 odstotkov, kar potrjuje, da globalno povpraševanje po tehnologijah umetne inteligence za zdaj še ne izgublja moči.

    izbrani indeksi Foto Tt/zx Igd
    izbrani indeksi Foto Tt/zx Igd

    Nadaljnji tehnološki razcvet se je neposredno prelil v Azijo, kjer so se korejske delnice podražile za 23,8 odstotka in dosegle nove zgodovinske vrednosti. Rast korejskega indeksa sta predvsem poganjala dva ključna faktorja. Prvi je povezava z Micronom in AI-ciklom, kjer so korejski polprevodniški giganti, kot sta Samsung in SK Hynix, tesno povezani z Micronom v globalni verigi oskrbe z naprednimi pomnilniškimi čipi (HBM). Skok Micronovih delnic je bil neposreden dokaz še vedno močnega povpraševanja po AI-čipih, kar je dvignilo celoten korejski tehnološki sektor. Drugi faktor je bil delni optimizem glede ameriško-iranskih pogajanj, ki je z znižanjem cen nafte pospešil rast korejskih delnic, ki so bile zaradi na začetku napada na Iran najbolj prizadete.

    V bližnji prihodnosti bodo finančni trgi še naprej razpeti med dvema močnima silnicama. Na eni strani imamo izjemno rast kapitalsko intenzivnih borznih družb, vpletenih v razvoj umetne inteligence, ki bodo počasi morale upravičiti visoka vrednotenja. Na drugi strani pa makroekonomska realnost opozarja, da obdobja poceni denarja najverjetneje še lep čas ne bo nazaj. Ključni fokus vlagateljev bo ostal na Bližnjem vzhodu. Če se optimizem glede pogajanj v Hormuški ožini materializira v trajnejši dogovor, bi se nafta brent lahko stabilizirala pod 90 dolarji – to bi sprostilo inflacijske pritiske in dalo dodatni zagon cikličnim in evropskim delnicam, ki trenutno zaostajajo za ZDA.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni trg

    Tehnološki odboj

    Izjemna aprilska rast cen delnic UI je deloma posledica marčne podvrženosti njihovi pretirani razprodaji.
    11. 5. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni pogled

    Geopolitična negotovost v Hormuški ožini

    Kljub dogovorjenemu dvotedenskemu premirju se napadi nadaljujejo.
    13. 4. 2026 | 15:42
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzna slika

    Napad na Iran sprožil pretres po vsem svetu

    Do zdaj smo bili priča precejšnjim negativnim posledicam, predvsem v regijah, ki so močno odvisne od uvoza energentov.
    9. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Razno
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Šircelj: Varčevati bo treba povsod; Ostrc: Manj papirjev, več zdravstva

    Delovna telesa državnega zbora so začela zaslišanja ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše.
    1. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Tajkun Luka in njegova kaprica

    Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
    Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prezgodnje slovo

    Umrla je Vanja Lombar, ena najvidnejših slovenskih menedžerk

    Zavzemala se je za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih, zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.
    1. 6. 2026 | 14:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrl je Dušan Konda

    Bil je predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in oče celjske Špice. Celjski župan se mu je v ganljivi objavi zahvalil za vse, kar je pustil v lokalni skupnosti.
    31. 5. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Igor Novak, Alpacem

    Sodelavci potrebujejo le priložnost

    Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
    Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska zaščita

    Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

    Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
    Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    borzna analizadelnicesvetovni trg

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Botrstvo v športu

    Odbojka po taktih predsednice, Bojana Cvjetićanina in Gorana Dragića (FOTO)

    Dobrodelna odbojkarska tekma Tineta Urnauta za botrstvo v športu je v Tivoli privabila veliko število gledalcev. Zvečer še tekma Slovenija - Srbija.
    Nejc Grilc 1. 6. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Borut Rončević

    Pregled novih učnih načrtov za ideološko nevtralnost

    Borut Rončević: Ideološko nevtralna šola pomeni šolo, ki učencev ne uči, kaj morajo misliti, ampak kako misliti.
    Špela Kuralt 1. 6. 2026 | 19:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaslišanje odbora za kulturo

    Pluralnost kulture in medijev

    Ignacija Fridl Jarc je uspešno prestala zaslišanje pred odborom za kulturo. Bo kultura res povezovalna ali se začenja nova faza ideološkega boja?
    Nina Gostiša 1. 6. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Izraelsko opozorilo povzročilo množični beg

    Na tisoče prebivalcev libanonskega glavnega mesta se je poskušalo umakniti na varno pred napovedanimi napadi.
    1. 6. 2026 | 19:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Valentin Hajdinjak

    Najprej bo treba pomiriti zaveznike v Natu

    Varnost Slovenije je tesno povezana z varnostjo evroatlantskega prostora, zato naj država obljube zaveznikom vendarle izpolni.
    Novica Mihajlović 1. 6. 2026 | 19:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaslišanje odbora za kulturo

    Pluralnost kulture in medijev

    Ignacija Fridl Jarc je uspešno prestala zaslišanje pred odborom za kulturo. Bo kultura res povezovalna ali se začenja nova faza ideološkega boja?
    Nina Gostiša 1. 6. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Izraelsko opozorilo povzročilo množični beg

    Na tisoče prebivalcev libanonskega glavnega mesta se je poskušalo umakniti na varno pred napovedanimi napadi.
    1. 6. 2026 | 19:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Valentin Hajdinjak

    Najprej bo treba pomiriti zaveznike v Natu

    Varnost Slovenije je tesno povezana z varnostjo evroatlantskega prostora, zato naj država obljube zaveznikom vendarle izpolni.
    Novica Mihajlović 1. 6. 2026 | 19:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PRIHODNOST

    Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Slovenske novice 1. 6. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Končno: Katarza v Ljubljani

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VIDEO

    To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    1. 6. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    29. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo