Rast inflacije spet višja, pričakovati je nadaljnje podražitve

Rast inflacije se je avgusta po nekajmesečnem umirjanju znova zvišala. Pričakovati je nadaljnjo krepitev rasti cen življenjskih potrebščin jeseni in pozimi, predvsem zaradi podražitev hrane in energentov. Cene življenjskih potrebščin so se avgusta na letni ravni zvišale za tri odstotke, kar je 0,1 odstotne točke več kot julija. Storitve so se v enem letu podražile v povprečju za 4,3 odstotka in blago za 2,3 odstotka. Največ so k inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 8,1 odstotka). Temu sledijo višje cene v skupini prevoz (za 4,7 odstotka) ter v skupini rekreacija, šport in kultura (za 5,3 odstotka), je objavil državni statistični urad. Kako bo v prihodnjih mesecih Pri tem ni indicev, da bi se inflacija v prihodnjih ...