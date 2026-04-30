Rast produktivnosti zaradi UI ne bo dosegla ravni računalniške revolucije

»Nekaj velikega se dogaja,« je napisal ustanovitelj startupa za umetno inteligenco Matt Shumer v nedavnem eseju, ki je postal viralen in v katerem je izrazil upanje, značilno za njegovo industrijo, da bo ta tehnologija poganjala naslednji veliki razcvet produktivnosti.

Gospodarstvo do zdaj temu ni sledilo. Produktivnost v ZDA je od strme upočasnitve v 70. letih doživela le en kratek izbruh rasti: računalniško dobo. Proizvodnja na uro se je v poznih 90. letih in prvih letih po prelomu tisočletja povečala za približno tri odstotke na leto, nato pa se je izčrpala.

Bi umetna inteligenca lahko bila drugačna? Optimisti opozarjajo na splošno produktivnost dela, ki je v četrtem četrtletju leta 2025 rasla s 1,8-odstotno stopnjo na leto. A natančnejši kazalnik ameriške centralne banke v San Franciscu, ki izloči ciklično intenzivnost (učinek preprostega večjega izkoriščanja ljudi in strojev), kaže, da je produktivnost dela v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta zrasla za le 0,2 odstotka. To težko nakazuje »nekaj velikega«.