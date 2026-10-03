Rastoderjevi milijoni končali v slovenskih delnicah, zakonca Južna že prodajata

Največ sprememb v lastniških strukturah osmerice družb prve kotacije Ljubljanske borze je bilo v prvih devetih mesecih leta zaznati pri banki NLB, Krki in Telekomu Slovenije. Med delničarji izstopa ime Rastoder, ki ima za približno 130 milijonov evrov delnic Krke, Luke Koper, NLB in Petrola, tradicionalno sta prisotna zakonca Južna, najdemo tudi Marjana Batagelja in Postojnsko jamo ter sindikat. Pod drobnogled smo vzeli podatke iz delniške knjige 50 največjih delničarjev družb prve kotacije, ki so veljali za 30. september, in jih primerjali z zadnjim dnevom leta 2025 (če za ta dan niso bili na voljo, smo vzeli prvi naslednji, ko so bili). Delniška knjiga NLB kaže, da so se spremembe zgodile pri približno 70 odstotkov delničarjev, kar je največ med vsemi družbami, ob dejstvu, da je 45 ...