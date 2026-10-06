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    Novice

    Razcvet na trgu luksuznih avtomobilov

    Ferrari svoje najdražje električne modele prodaja tehnološkim milijonarjem. A to je poslovni model, ki ga je težko kopirati.
    Ferrarijev luce se kljub slabim napovedim dobro prodaja. Foto Handout/AFP
    Galerija
    Ferrarijev luce se kljub slabim napovedim dobro prodaja. Foto Handout/AFP
    Kana Inagaki
    6. 10. 2026 | 17:00
    17:50
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    Dva meseca po tem, ko je legenda motošporta Luca di Montezemolo izjavil, da Ferrarijev nov, popolnoma električni model luce ni vreden emblema poskočnega konjička, se je na koncu zadnji smejal glavni izvršni direktor skupine. »Pri predstavitvi modela ne bi spremenil ničesar,« je Benedetto Vigna povedal novinarjem med telefonsko konferenco ob objavi poslovnih rezultatov.

    »Zelo smo zadovoljni s tem, kar smo naredili.« Ob majski predstavitvi vozila so družbena omrežja preplavile ostre kritike na račun njegovega dizajna, ki je delo nekdanjega Applovega oblikovalca sira Jonyja Iva, in ne priznanih avtomobilskih studiev, kot sta Pininfarina ali Bertone.

    Delnice skupine, ki kotirajo na milanski borzi, so se znižale za osem odstotkov, k čemur je pripomogel tudi nekdanji Ferrarijev predsednik di Montezemolo, ki je model luce pikro označil za »avtomobil, ki ga vsaj Kitajci ne bodo kopirali«.

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    Z električnim polom se vračajo h koreninam Volkswagna

    Vendar je Ferrari po besedah dobro obveščenih virov že do julija dosegel letošnji interni prodajni cilj, ki je znašal nekoliko manj kot 500 vozil, in to kljub osnovni ceni luceja, ki znaša 550.000 evrov. Todd Blue, trgovec z luksuznimi avtomobili iz Kalifornije, dodaja, da je povpraševanje po tem modelu izjemno ter da so njegovi prodajalci že razprodali dodeljeno kvoto.

    Novi avtomobil ni odstopal le od Ferrarijeve zgodovinske oblikovalske filozofije. Bil je del strategije za pridobivanje povsem novih strank, ki je italijanski skupini omogočila, da je osvojila novo generacijo mladih in premožnih kupcev, predvsem na Kitajskem in v tehnoloških središčih, kot je Silicijeva dolina.

    »Ta avtomobil ima po mojem mnenju izjemen pomen tako za Ferrari kot tudi za Evropo in celoten zahodni svet,« pravi Vigna o luceju. »Zakaj ne bi verjeli, da nam lahko uspe?« Že pred tem je namreč poudaril, da je bliskovito bogatenje na račun umetne inteligence odlična priložnost za avtomobilsko industijo.

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    Kitajske znamke v tovarne evropskih tekmecev: rešitev ali kratkovidnost?

    Vendar to ni strategija, ki bi jo drugi proizvajalci luksuznih avtomobilov lahko zlahka posnemali, saj so izpostavljeni sovražnim stališčem Trumpove administracije do električnih vozil in upočasnjevanju kitajskega gospodarstva.

    Številne priznane avtomobilske znamke imajo težave pri odločanju, ali naj se osredotočijo na električne motorje ali motorje z notranjim zgorevanjem, kar zvišuje njihove stroške, dolgoročne strateške odločitve pa postajajo vse bolj zapletene. To je težava za panogo, ki je pogosto v ospredju na področju oblikovanja in tehnologije ter v kateri evropski proizvajalci še vedno uživajo skoraj popolno prevlado, čeprav poceni avtomobili kitajske izdelave že preplavljajo množični trg.

    »Trg za luksuzna električna vozila je majhen, poleg tega se močno razlikuje od trga klasičnih kupcev luksuznih ali superšportnih avtomobilov,« pojasnjuje Scott Sherwood, neodvisni analitik za področje prestižnih avtomobilskih znamk. »In prav tu je Ferrari z lucejem zadel v polno – osredotočili so se namreč na povsem novo ciljno skupino potrošnikov.«

     

    Po zgledu Ferrarija je Bentley predstavil svoj prvi povsem električni model, Jaguar pa bo to storil prihodnji teden. Tudi Porsche nadaljuje razvoj električne različice svojega dvosedežnega športnega avtomobila 718. Vsi upajo, da bi jim prodor na trg električnih vozil lahko odprl vrata do nove, mlajše klientele, ki ima popolnoma drugačen okus za oblikovanje in personalizacijo. Tako kot v Ferrariju se želijo tudi oni osredotočiti na premožne, ki so zajahali val tehnološkega razcveta in bogastva v ZDA.

    Vendar gre za zahtevno iskanje ravnovesja. Proizvajalci morajo uspešno izpeljati drag prehod na električna vozila, hkrati pa poskrbeti, da ne odvrnejo svojih zvestih privržencev motorjev z notranjim zgorevanjem in da ne ogrozijo dobička od bencinskih avtomobilov z višjimi maržami.

    Sherwood meni, da je uspeh Ferrarija drugim težko dosegljiv zaradi samega obsega proizvodnje in moči blagovne znamke. »Ferrariju ni treba prodati 10.000 vozil, da bi bil uspešen. Lahko jih prodajo od 1000 do 1500 in razglasijo zmago,« pravi.

     

    Porsche naj bi prodal od 20.000 do 30.000 vozil

    ZDA že več desetletij veljajo za najbolj privlačen trg za proizvajalce luksuznih avtomobilov, k čemur pripomoreta tako veliko število tamkajšnjih milijonarjev kot tudi odpornost ameriškega gospodarstva.

    Leta 2008, ko večina Američanov električnega avtomobila sploh še ni videla, je Tesla svoj dvosedežni električni športni avtomobil roadster namenila ozkemu krogu premožnih tehnoloških podjetnikov in okoljsko ozaveščenih zvezdnikov. Med prvimi lastniki sta bila tudi soustanovitelj Googla Sergey Brin in filmski zvezdnik Leonardo DiCaprio.

    K tej strategiji se proizvajalci spet zatekajo zdaj, ko povpraševanje na Kitajskem, ki je zdaj največji avtomobilski trg na svetu, opazno peša. Tamkajšnje presežne proizvodne zmogljivosti so povzročile pravo poplavo izvoza, vendar so ekstremno visoke uvozne carine in prepoved vgradnje kitajske programske opreme tem vozilom zaprle vrata na ameriški trg.

     

    Skupni ameriški trg luksuznih in eksotičnih avtomobilov naj bi se po najnovejši analizi svetovalne družbe Boston Consulting Group in platforme du Pont Registry do leta 2035 s sedanjih 110 milijard dolarjev lahko povzpel na kar 215 milijard dolarjev. Povpraševanje po luksuznih električnih vozilih najvišjega cenovnega razreda naj bi bilo šibkejše zaradi sprememb v ameriški podnebni politiki pod Trumpovo administracijo in pomislekov o vrednosti električnih modelov ob nadaljnji prodaji.

    Ločeni podatki podjetja Cox Automotive kažejo, da so električni avtomobili v tretjem četrtletju predstavljali približno šest odstotkov celotnega trga novih vozil v ZDA, kar je manj od 10,6 odstotka, kolikor je njihov delež dosegal leto prej.

    BCG in du Pont Registry pričakujeta, da bo motor z notranjim zgorevanjem še naprej prevladoval pri prodaji v segmentih »ultraluksuznih« in »hiperluksuznih« vozil, med katere spadajo avtomobili s ceno nad 170.000 dolarjev.

     

    Toda Felix Stellmaszek, generalni direktor pri BCG, pravi, da trg luksuznih električnih avtomobilov kljub temu obstaja, delno zaradi njihove ekskluzivnosti. »Vsakdo ima v garaži svojo zbirko avtomobilov, toda če imate nekaj elektrificiranega, ste precej drugačni od drugih kupcev in zbirateljev, ki jih srečujete na avtomobilskih razstavah.«

    Dodaja še, da »strah pred omejenim dosegom in vsi dejavniki, ki posebno v Severni Ameriki preprečujejo širšo uveljavitev električnih vozil, v segmentu luksuznih avtomobilov pravzaprav niso tako pomembni«, saj se avtomobili najvišjega cenovnega razreda navadno kupujejo zaradi osebnega užitka ali zaradi njihove redkosti, ne za vsakodnevno uporabo.

    Kalifornijski trgovec Blue dodaja, da je njegovim kupcem v resnici najpomembnejša »tista prvinska izkušnja vožnje v svetu, ko vsi po vrsti živimo ujeti pred zasloni in na svojih telefonih«.

     

    Jaguar land rover, ki je bil podobno kot ferrari po prenovi blagovne znamke deležen ostrih kritik na družbenih omrežjih, meri na ZDA kot ključni trg za električno vozilo jaguar type 01 v vrednosti 130.000 dolarjev, ki naj bi ga začeli prodajati oktobra. Prvi električni SUV znamke Range Rover je bil predstavljen septembra, njegova izhodiščna cena pa je 140.450 dolarjev.

    »Prenos premoženja, ki se bo [v ZDA] zgodil v prihodnjih petih do desetih letih, bo daleč največji na svetu,« pravi PB Balaji, izvršni direktor tega britanskega avtomobilskega proizvajalca, ki je zadolžen za preoblikovanje Jaguarja v popolnoma električno znamko. »Zato bomo dali vse od sebe, da nam uspe.«

    Vigna je prepričan, da je luce dobičkonosen že od samega začetka, in to predvsem zaradi visoke izklicne cene. Vendar Ferrari glede električnih vozil na splošno nima nekih posebej velikih ambicij. Njegov cilj je, da bo do leta 2030 petina njegovih modelov popolnoma električnih, kar je polovica prvotnega cilja.

     

    Medtem pa bodo svojo 30-odstotno operativno maržo, s katero prekašajo celotno panogo, zaščitili z nadaljnjo prodajo bencinskih modelov in omejenih serij, kot je superšportnik F80 za 3,6 milijona evrov.

    Bentley, britanski proizvajalec avtomobilov v lasti Volkswagna, prav tako upa, da bo izkoristil močno gospodarsko rast v ZDA in s svojim električnim SUV torcalom razširil krog svojih privržencev ter prepričal tudi mlajše voznike.

    »Moč ameriškega gospodarstva je nepremagljiva,« pravi izvršni direktor Frank-Steffen Walliser. »Zahodna obala je za nas zelo logičen trg in verjamemo, da imamo tam veliko možnosti za rast.«

     

    Vendar so izbrali drugačen pristop k določanju cen; začetna cena torcala bo znašala razmeroma skromnih 173.300 funtov, kar je več kot pol ceneje od luceja. Analitiki pravijo, da bo moral Bentley pri tej ceni prodati veliko vozil, če želi ustvariti dobiček.

    Opozarjajo, da je torcal namenjen istim kupcem kot bentayga, še en Bentleyjev SUV, ki je na voljo v bencinski različici ali kot priključni hibrid. V podjetju sicer trdijo, da se izpodrivanje znotraj blagovne znamke ne bo zgodilo, saj je cena bentayge nekoliko višja.

    Walliser je premiero torcala opisal kot eno najpomembnejših predstavitev izdelkov v 107-letni zgodovini podjetja. Prihaja v času, ko je bentleyjeva operativna marža v prvem polletju padla na 4,5 odstotka, dobave vozil pa so se znižale za 13 odstotkov na 4211 enot, delno zaradi zastarele ponudbe izdelkov in zmanjšanja prodaje na Kitajskem.

     

    Kljub vsemu nedavnemu dogajanju v tem sektorju ostaja avtomobilska industrija globoko razdeljena glede tega, kolikšno je dejansko povpraševanje po vrhunskih športnih avtomobilih na baterijski pogon. Do zdaj predstavljeni novi modeli so bili večinoma limuzine, SUV ali tako imenovani grand tourerji – avtomobili, namenjeni udobnim potovanjem na dolge razdalje. V to kategorijo sodita Jaguarjev type 01 in rolls-royce spectre.

    Če izvzamemo nekaj modelov znamk Lotus in Rimac, hrvaškega zagonskega podjetja, ki ga pogosto primerjajo s Teslo, se je razvoj popolnoma električnih hiperšportnikov izkazal za velik izziv, saj teža baterije negativno vpliva na zmogljivost in vodljivost, poleg tega naj bi bil občutek prave povezanosti med avtomobilom in voznikom slabši.

    Porsche zdaj prilagaja svojo strategijo na področju električnih vozil, ki so jo nekateri ocenjevali kot pretirano optimistično. Čeprav je najprej dosegel uspeh z električno limuzino taycan in bi električne modele 718 lahko začel prodajati prihodnje leto, za leto 2028 načrtuje tudi novo različico svojega najbolje prodajanega SUV macana z motorjem z notranjim zgorevanjem.

     

    Michael Leiters, nekdanji direktor britanskega proizvajalca superšportnih avtomobilov McLaren, ki je januarja prevzel mesto izvršnega direktorja Porscheja, pravi, da ima še vedno pomisleke o pripravljenosti tehnologije električnih vozil za visoko zmogljive športne avtomobile.

    Legendarni 911 ne bo električen

    »Električnega modela 911 ne bo,« pravi in se sklicuje na legendarni Porschejev model z motorjem zadaj. »Prednosti te tehnologije so večinoma odvisne od profila kupca in načina uporabe avtomobila.« Drugi so se preusmerili k hibridnim avtomobilom kot prehodnemu ukrepu, da bi ublažili nizke marže pri popolnoma električnih.

    McLaren tako razvija svoj prvi hibridni SUV, čeprav se je lani združil z zagonskim podjetjem za električna vozila Forseven Holding. Michael Straughan, operativni direktor družbe McLaren, pravi, da je prehod luksuznega sektorja na električni pogon dolgoročno neizogiben, vendar opozarja, da njihovi kupci za zdaj še ne hrepenijo po električnih vozilih.

     

    »Ključno je ujeti pravi trenutek, da se začetek razvoja izdelka ujema s časom, ko bodo električna vozila sprejeta tudi na trgu,« pravi Straughan, ki je bil pred tem operativni direktor v Aston Martinu. »Za majhnega proizvajalca ima izbira napačne tehnologije lahko dramatične posledice za poslovanje.«

    Italijanski tekmec Lamborghini, zdaj del skupine Volkswagen, je opustil načrte za lansiranje svojega prvega popolnoma električnega avtomobila do leta 2030 in bo namesto tega predstavil dva priključna hibridna modela. Tudi znamka Lotus, ki je v kitajski lasti, znana pa je po lahkih in okretnih športnih avtomobilih, je svojo strategijo, osredotočeno na električna vozila, preusmerila bolj v smer hibridov.

    »Imamo zelo dobro tehnologijo in arhitekturo tako za baterijska električna vozila kot za priključne hibride. Zato bomo razvijali oboje,« pravi finančni direktor Wang Daxue. Dodaja, da bodo ZDA zelo pomemben trg za njihov prihajajoči hibridni superšportnik type 135, čeprav bo Lotus zaradi kitajske tehnologije v vozilu potreboval regulativno odobritev za prodajo v ZDA.

     

    Potrošniki se za električna vozila navdušujejo z različno hitrostjo na različnih trgih, pravijo predstavniki avtomobilske industrije. Rast cen goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu je sprožila skokovit porast prodaje v Evropi, v ZDA pa se je povpraševanje po električnih vozilih zmanjšalo.

    »Nihalo se je najprej nagibalo nazaj k motorjem z notranjim zgorevanjem, zdaj pa se zaradi visokih cen goriva in vladnih subvencij [v Evropi] vrača nazaj,« pravi Leiters. »Biti moramo zelo previdni ... zato imamo vsa potrebna orodja, da se odzovemo na razmere na trgih.«

    Poleg pravilnega napovedovanja hitrosti prehoda na električni pogon morajo znamke luksuznih avtomobilov poskrbeti, da v prizadevanju za novo tehnologijo in dizajn ne zapostavijo svojih strank. »Kot podjetje imamo odgovornost, da nosimo zastavo inovacij naprej in hkrati spoštujemo vrednote preteklosti,« pravi Vigna iz Ferrarija.

     

    Prihajajo Kitajci

    Dva meseca po predstavitvi luceja je podjetje lansiralo model 12 cilindri manuale. S svojim močnim bencinskim motorjem V12 in sistemom prenosa, ki posnema občutek mehanskega menjalnika, je ta omejena serija modela prava poslastica za tradicionaliste. »Ročni menjalnik je najboljši simbol ponovne povezanosti z resničnim življenjem,« pravi trgovec z avtomobili Blue.

    Tudi oblika modela luce se poklanja tradiciji. V njegovi notranjosti so poleg sodobnega zaslona na dotik nameščeni tudi fizični gumbi in stikala. Vibrirajoč zvok motorjev in komponent, ki ga je navdihnila električna kitara, pa nadomešča odsotnost tradicionalnega zvoka motorja. Pri torcalu so Bentleyjevi inženirji poskušali ustvariti čustveno povezavo z zvokom pogona, ki so ga ročno ustvarili glasbeniki in v katerem se prepletajo zvoki tolkal, kristala, ptičjega petja ter tapkanja po usnju.

    »Ko gre za sprejemanje električnih avtomobilov, se potrošniki zelo razlikujejo,« pravi Walliser, izvršni direktor podjetja Bentley, in dodaja, da bodo prav zato on in drugi proizvajalci poleg električnih vozil še naprej ponujali bencinske in hibridne modele. Ed Kim, glavni analitik pri skupini za raziskave avtomobilskega trga AutoPacific, ne pričakuje, da bodo motorji z notranjim zgorevanjem v bližnji prihodnosti izginili iz segmenta ultraluksuznih vozil.

     

    »Ne smemo pozabiti, da je še vedno veliko tradicionalno usmerjenih kupcev iz tradicionalnih premožnih krogov,« pravi. »Občutek mi pravi, da bo segment ultraluksuznih avtomobilov med zadnjimi, ki se bo poslovil od motorjev z notranjim zgorevanjem.«

    Toda medtem ko zahodni proizvajalci avtomobilov razpravljajo o hitrosti prehoda na električni pogon in še naprej razvijajo avtomobile za privržence bencinskih motorjev, kitajski proizvajalci električnih vozil, kot je BYD, katerih modeli za masovni trg že prodirajo na ključne evropske trge, zdaj merijo na premium segment.

    Na julijskem festivalu hitrosti v Goodwoodu (Goodwood Festival of Speed) je BYD predstavil svoj novi električni superšportnik denza Z, ki lahko doseže hitrost več kot 320 kilometrov na uro, njegova začetna cena v Združenem kraljestvu na trgu pa bo znašala 142.900 funtov.

    Ko so Stello Li, glavno direktorico za mednarodne trge pri podjetju BYD, vprašali, zakaj vstopajo v premium segment, je odgovorila: »To je povsem naravno, saj imamo tehnologijo. Zakaj pa ne?« »Zdaj pa moramo poskrbeti, da bomo pri tem zares uspešni.«

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    S prizorišča:Nejc Grilc 6. 10. 2026 | 16:39
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    Novice  |  Črna kronika
    Napad

    Napad na reševalko iz ZD Črnomelj

    Reševalka je utrpela psihični pretres in lažje telesne poškodbe. Kdo je bil napadalec policija ne razkriva.
    6. 10. 2026 | 17:00
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    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Znani so predstavniki Slovenije na 20. arhitekturnem bienalu v Benetkah

    Na bienale, ki bo na ogled med 8. majem in 21. novembrom 2027, bo Slovenija poslala Bora Kračuna – Pižmohta, Miho Krambergerja in Živo Miklavčič.
    6. 10. 2026 | 16:51
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    Video
    Šport  |  Nogomet
    Liga narodov

    Pred spektaklom na Hampdenu: »To so tekme, za katere živimo«

    Slovenski pomočnik kapetana Jaka Bijol pred tekmo s Škotsko ni skrival, da so pogrešali tekme, ki štejejo dvojno in nosijo pravi tekmovalni naboj.
    S prizorišča:Nejc Grilc 6. 10. 2026 | 16:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Pridno varčujete. Jutri preverite, kako naprej

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
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    Gospodarstvo  |  Kariera
    FINANCIRANJE

    Kako hitreje do dobre finančne pomoči

    Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:31
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
    SUVERENOST

    Koliko nadzora ima naša država v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:27
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Zakaj zlato ostaja zanimiva izbira za dolgoročne prihranke

    Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
    5. 10. 2026 | 13:30
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    30 odstotkov manj za izbrana nova zavarovanja. Ste med upravičenci?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
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    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    S skupno vajo do večje odpornosti elektroenergetskega sistema

    Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 11:51
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    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

    Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2026 | 12:15
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    Novice  |  Slovenija
    POKOJNINE

    Toliko bo znašala vaša pokojnina

    Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
    1. 10. 2026 | 13:35
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri stopničke do zmage, vendar za koga?

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

    Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
    Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
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    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    30. 9. 2026 | 12:19
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