Razcvet umetne inteligence na dolžniški pogon

Kreditni trgi se obračajo proti CoreWeave. Cena petletne obveznice tako imenovanega neocloud podjetja, ki oddaja računske zmogljivosti v podatkovnih centrih za uporabo pri razvoju in izvajanju modelov umetne inteligence, se je od julija znižala za 16 odstotkov. Donosnost obveznice, ki je julija znašala deset odstotkov, zdaj dosega 15 odstotkov, kar je značilno za podjetja v finančnih težavah. Cene kreditnih zamenjav, ki vlagatelje varujejo pred neplačilom dolgov podjetja CoreWeave, kažejo, da je verjetnost, da podjetje v prihodnjih petih letih ne bo sposobno poravnati svojih dolgov, presegla 60 odstotkov. Vlagatelje vse bolj skrbi, da podjetja v središču razcveta umetne inteligence ne bodo ustvarila dovolj denarnega toka za odplačevanje svojih velikanskih dolgov. Zaskrbljenost se je s ...