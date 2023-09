Razkrit program prvega HR.Weekend-a

Pomanjkanje delovne sile močno vpliva na poslovanje podjetij. Eden zadnjih izzivov podjetij je zaposlovanje tuje delovne sile v vseh sektorjih – od nizkokvalificiranih delovnih mest do tistih, ki zahtevajo specifična znanja. Kako podjetja integrirajo tuje delavce in ali je možen bolj sistematičen pristop k tej problematiki, je tema, ki je aktualna v javnem diskurzu. Na HR.Meetupu v stari tobačni tovarni v Rovinju je bil objavljen program prvega HR.Weekenda, ki bo od 21. do 24. septembra v okviru Weekend Media Festivala. Aktualne teme s področja upravljanja človeških virov z drugačnega zornega kota, ki prevprašuje obstoječe prakse in odpira nove možnosti, bodo predstavili mednarodni in domači strokovnjaki.

Asmus Komm

Tehnologija iz leta v leto prinaša obsežne spremembe, tako družbene kot tudi v delovni sili. Letos je imela umetna inteligenca ključno vlogo pri oblikovanju vsakdanjega življenja in poslovanja. V današnjem vedno bolj digitaliziranem svetu se spreminja tudi način upravljanja človeških virov. Na panelubosta panelista, partner v nemški pisarni McKinsey & Company, in, partner v McKinseyjevi pisarni v Švici, delila svoje izkušnje o obdržanju človeškosti in osebnega pristopa v korporativnem svetu, kjer umetna inteligenca dobiva vedno večjo vlogo. Znani nevroznanstvenik, ki že več kot 15 let uporablja nevroznanost v poslovnem in izobraževalnem sektorju, bo delil svoje izkušnje pri sodelovanju z vodilnimi blagovnimi znamkami, kot so IKEA, IBM, JTI, Nestle, Johnson&Johnson, AstraZeneca, T-Mobile, Pierre Fabre, Coca-Cola, in številnimi drugimi na panelu

Nataša Jokić Begić

Današnji svet se hitro spreminja in je dinamičen, kar prinaša izzive, ki so pogosto skriti, a močno vplivajo na delovno okolje. Izčrpanosti in stresa na delovnem mestu je vedno več v vseh panogah, prihajata pa skorajda neopazno in zahrbtno. O tem, kaj pomeni izgorelost in kako se izraža pri različnih generacijah, bo spregovorila hrvaška klinična psihologinja prof. dr. Nataša Jokić Begić. Čeprav je to prva edicija HR.Weekenda, ne bo manjkalo priznanih strokovnjakov. Med njimi je tudi Munawar Ahmed, ki kot gostujoči predavatelj na Stanfordu uči ekipe, kako delovati učinkovito in človeško. Na panelu »Generacija, ki spreminja vse – ali zahteva preveč ali dviguje standarde?« bodo strokovnjaki razpravljali o tem, kako pritegniti, motivirati in obdržati eno najbolj dinamičnih generacij na trgu dela, generacijo Z. Mladi ne le spreminjajo svet, ampak tudi postavljajo nove standarde za organizacije. Uvoz tujih delavcev prinaša številne spremembe v perspektivah in pristopih organizacij, kar bodo na panelu »Ali nas bo vključevanje tujih delavcev spremenilo?« osvetlile Antea Popović, direktorica kadrovskega sektorja v Victus Group, Tina Turk Lupieri, direktorica človeških virov v Maistra Hospitality Group, Stjepan Jagodin, direktor v Pinoy385, in Marina Jurić, direktorica človeških virov v Aminess Hotels & Resorts.

Ana Petrović

Program bodo obogatile tudi, podpredsednica kadrovske službe Infinium, in, regionalna vodja kadrovske službe Endava, ki bosta na panelugovorili o izzivih, s katerimi se srečujejo kadrovski strokovnjaki pri ustvarjanju produktivnega in varnega delovnega okolja.

Letošnji HR.Weekend prinaša širok spekter predstavnikov iz različnih sektorjev, ki ustvarjajo pravo ravnovesje med različnimi pogledi in izkušnjami. Prisotnost predstavnikov IT-industrije omogoča vpogled v dinamiko hitrega tehnološkega napredka in njegov vpliv na človeški potencial. Znanstvenika Boris Jokić in Nataša Jokić Begić bosta poudarila pomen nenehnega razvoja in izobraževanja zaposlenih, da lahko podjetja ostanejo konkurenčna v sodobnem poslovnem svetu. Maloprodaja in gostinstvo ponujata vpogled v vodenje ekip v panogah, kjer je interakcija s strankami ključna. Telekomunikacije obiskovalcem razkrivajo svet hitrih sprememb in poudarjajo nujnost prilagodljivosti. V program bodo vključeni tudi svetovalci, ki ponujajo širšo perspektivo, prinašajo dragocene vpoglede in predstavljajo rešitve, uporabne v upravljanju človeških virov.

HR.Weekend združuje najuglednejša imena iz industrije, zaradi česar je prireditev nepogrešljiva za vse, ki delujejo na področju upravljanja človeških virov.

