Razkrito premoženje Igorja Laha

Družba KS naložbe je v portalu Seonet objavila prospekt za javno ponudbo, s katero bo, če ji bo v celoti uspelo, podvojila število izdanih delnic. Toda bolj kot dokapitalizacija so zanimiva razkritja prospekta, saj je iz njih razvidno lastništvo enega najbogatejših Slovencev Igorja Laha.Pet članov družine Lah so enakopravni lastniki ciprskega holdinga Kalantia Limited, ki ima v svojem lastništvu še en ciprski holding Ampelus in 73,8 odstotka slovenskega holdinga KS naložbe.Lastniška verigaNajvečja neznanka do zdaj je bilo lastništvo nepremičninskega stebra pod okriljem luksemburške družbe Ceeref. Bilančna vrednost ...