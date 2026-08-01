Razlaga konkurenčnosti kitajske industrije

Kitajska industrija deluje v zelo neugodnih zunanjih razmerah, saj trgovinske napetosti, pandemija, geopolitični konflikti in preoblikovanje globalnih dobavnih verig pritiskajo na proizvodnjo. Kljub temu se je neto izvoz blaga iz Kitajske še naprej povečeval in zdaj presega en bilijon ameriških dolarjev (tisoč milijard), pri čemer električna vozila (EV), baterije in stroji širijo svoj globalni vpliv. Zakaj ti neugodni zunanji dejavniki niso oslabili konkurenčnosti kitajske proizvodnje? Pogosta razlaga temelji na subvencijah, čeprav podpora, ki jo kitajska podjetja prejemajo v obliki neposrednih subvencij, ni bistveno večja kot v drugih večjih gospodarstvih. Ker tega pojava ni mogoče pojasniti zgolj z neposrednimi subvencijami, so nekatere študije iskale bolj implicitne oblike podpore, kot ...