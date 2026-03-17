Raznolik portfelj Exxonu omogoča rast

Exxon je vertikalno integrirano naftno-plinsko podjetje, ki se po vsem svetu ukvarja z raziskovanjem nahajališč, pridobivanjem in rafiniranjem nafte. Leta 2025 so na dan proizvedli pet milijonov sodov ekvivalentov surove nafte. Ob koncu leta 2025 so njegove dokazane rezerve znašale 19,3 milijarde sodov naftnega ekvivalenta – od tega je bilo 69 odstotkov tekočih ogljikovodikov. Podjetje s skupno globalno rafinerijsko zmogljivostjo 4,3 milijona sodov nafte na dan spada med največje svetovne rafinerije. Je tudi eden največjih svetovnih proizvajalcev osnovnih in specialnih kemikalij.

Exxon odstopa od prevladujočih trendov v panogi, v primerjavi s preteklimi leti povečuje izdatke. Cilj je do leta 2030 ustvariti 25 milijard dolarjev dodatne rasti dobička. Višja poraba se lahko zdi skrb vzbujajoča, v preteklosti je namreč naftna industrija pogosto zasledovala rast na račun donosnosti. Kljub temu naj bi Exxonu njegov raznoliki portfelj omogočil nadaljnjo rast. Pri tem želi ohraniti kapitalsko disciplino in ustvarjati ustrezne donose. Ključni del portfelja ostajata položaj podjetja v Gvajani in razširjena prisotnost v permskem bazenu v ZDA. Ta sredstva omogočajo kapitalsko učinkovito rast proizvodnje in dobička. Hkrati širok nabor dejavnosti na področju nadaljnje predelave odpira nove priložnosti, posebej v okviru nizkoogljičnih poslovnih dejavnosti.

Kljub temu da trenutni načrti predvidevajo postopno povečanje izdatkov do leta 2030, menim, da to ne pomeni popuščanja kapitalske discipline. Naložbe so usmerjene predvsem v dejavnosti pridobivanja nafte in plina, predvsem v permski bazen, Gvajano in projekte utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Na teh področjih je Exxon dosegel pomembne izboljšave kapitalske učinkovitosti. Donosi so tam privlačni, ob hitrem vračilu investiranega kapitala. Kljub rasti izdatkov naj bi se stopnja reinvestiranja in prag rentabilnosti do leta 2030 znižala. To je posledica rasti proizvodnje, ki naj bi se povečala s 4,3 milijona sodov ekvivalenta nafte na dan leta 2025 na 5,4 milijona sodov na dan leta 2030. V nasprotju z nekaterimi konkurenti bo Exxon še naprej povečeval proizvodnjo v permskem bazenu, ki naj bi zrasla z 1,5 milijona sodov naftnega ekvivalenta na dan leta 2025 na 2,5 milijona sodov na dan leta 2030.

Večjo prilagodljivost v primeru nižjih cen nafte jim omogoča tudi velik delež investicij s kratkim investicijskim ciklom. Mednje spada tudi permski bazen. Kljub temu naj bi ob trenutnem načrtu rast denarnega toka povzročila zniževanje stopnje reinvestiranja do leta 2030. Prag rentabilnosti za izplačilo dividend naj bi znašal približno 30 dolarjev za sod nafte. Imajo občutno višje investicije od konkurence, zato lahko pričakujemo višjo rast dobička in denarnega toka ter posledično višje donose.

Rast dobička bo izhajala tako iz večje proizvodnje kot iz zniževanja stroškov. Dve tretjini rasti dobička naj bi izhajalo iz segmenta črpanja nafte in plina, tretjina pa iz segmenta rafiniranja, produktov, kemikalij in splošnih izdelkov. Povečanje njihovih izdatkov za rast proizvodnje lahko zniža donose. V primeru presežne ponudbe in šibkega povpraševanja bi lahko nižje cene nafte zmanjšale pričakovane dobičke. Podjetje kljub pritisku vlagateljev nadaljuje naložbe v dolgoročne projekte z ogljikovodiki. Tveganje obstaja tudi pri nizkoogljičnih projektih zaradi zamud in omejene državne podpore.