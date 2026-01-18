Razočaranje in upanje v boju proti podnebnim spremembam

Razočaranje se širi: poskusi omejevanja izpustov ogljikovega dioksida iz fosilnih virov prek svetovnih političnih prizadevanj so bili doslej neuspešni. Trenutni rezultati ne izpolnjujejo pričakovanj, ki so bili še pred desetimi leti utemeljeni, saj so se letni izpusti CO 2 na globalni ravni povečali, ne pa zmanjšali. Cilj omejevanja globalnega segrevanja na manj kot 1,5 stopinje Celzija je bil očitno zgrešen.

Že leta 2025 je bilo doseženo globalno segrevanje za 1,5 stopinje Celzija. Hkrati se je učinek dodatnih emisij toplogrednih plinov upočasnil. Program Združenih narodov za okolje trenutno ocenjuje, da bo srednjeročni dvig temperature ob realnih predpostavkah znašal dramatičnih 2,8 stopinje Celzija.

Tehnološki napredek

Medtem ko je politični napredek zastal, je bil tehnološki napredek v istem obdobju pozitiven, če ne celo spektakularen. V večini držav sveta so obnovljivi viri energije zdaj najcenejši način za proizvodnjo električne energije. Hkrati hitri napredek na področju tehnologij shranjevanja omogoča široko integracijo nihajoče proizvodnje iz sončne in vetrne energije v energetski sistem.

Naraščajoča potreba po energiji

Vendar je svetovno povpraševanje po energiji veliko. Pri tem niso glavni dejavniki le podatkovni centri in rešitve umetne inteligence. Tudi vse večja elektrifikacija mobilnosti, preskrba s toploto in dekarbonizacija procesne toplote v industriji še dodatno povečujejo povpraševanje. Medtem se ta nova povpraševanja na globalni ravni večinoma pokrivajo z novimi zmogljivostmi iz obnovljivih virov. Glede na njihovo cenovno prednost je le vprašanje časa, kdaj bodo obstoječe fosilne elektrarne v veliki meri izrinjene s trga. Kar zadeva jedrsko energijo, menimo, da ta v prihodnji mešanici energetskih virov ne bo pomenila posebnega prispevka. Tudi če zanemarimo stroške končnega skladiščenja odpadkov, so tehnični stroški za gradnjo in obratovanje jedrskega reaktorja zelo visoki in zato dragi. To se v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo. Že zdaj je mogoče sončne, vetrne in vodne elektrarne zgraditi precej ceneje – in praviloma tudi precej hitreje.

Prihodnost obnovljivih virov energije

Zato pričakujemo, da se bo delež obnovljivih virov energije v svetovni energetski mešanici močno povečal – s sedanjih približno 30 odstotkov na več kot 80 odstotkov, predvsem zaradi sončne in vetrne energije. Relativni delež fosilnih goriv se bo posledično močno zmanjšal, vendar so pomembne absolutne številke. Te pa se bodo – zaradi močno rastočega povpraševanja po energiji – le počasi zmanjševale. Z globalnega vidika bomo torej najprej doživeli počasen upad izpustov CO 2 , ki pa se bo kasneje stopnjeval.

Stroški podnebne katastrofe

Toplogredni plini, ki so že bili izpuščeni, in tisti, ki bodo izpuščeni v prihodnjih letih, bodo povzročili nadaljnje segrevanje Zemlje. Osrednji scenarij predvideva povprečno segrevanje za približno 2,5 stopinje Celzija. Stroški te podnebne katastrofe bodo znatni in bodo večkratno presegli kratkoročne prihranke zaradi zmanjšane uporabe fosilnih virov. Ekstremni vremenski pojavi, kot so poplave, nevihte, suše in vročinski valovi, bodo pogostejši in intenzivnejši – z neposrednimi posledicami. Škoda na infrastrukturi, izpadi pridelka in povečana umrljivost zaradi ekstremne vročine bodo posredno povzročili dodatne stroške, kot so na primer višje cene hrane, in migracijske tokove.

Lokalna in časovna porazdelitev stroškov

Stroški podnebnih katastrof bodo prostorsko in časovno zelo različno porazdeljeni. Aktualen primer tega, kar nas čaka, je morebitna potreba po preselitvi delov milijonskega mesta Teheran, saj mesta zaradi pomanjkanja vode, ki ga povzročajo podnebne spremembe, ni več mogoče oskrbovati. Škoda bi lahko bila še veliko večja, ker obstaja nevarnost, da bomo presegli prelomne točke. Prelomne točke je težko napovedati, vendar bi bile njihove posledice daljnosežne. Za Evropo bi to na primer pomenilo vsaj delni zlom severnoatlantskega morskega toka.

Pritisk se torej stopnjuje: globalna politika se bo v prihodnjih letih morala vse bolj ukvarjati z visokimi stroški podnebnih sprememb. Kako te stroške prenesti? Kje so tehnološke prilagoditve in naložbe možne in potrebne? In kdo naj nosi te stroške ter kako se bodo bremena porazdelila globalno in znotraj družb? Podnebne spremembe so svetovni izziv. Politični, tehnološki in gospodarski ukrepi so nujni, da bi njihove učinke vsaj omejili. Naložbe v podnebne ukrepe zato niso le bistvene, temveč eksistencialnega pomena.